Kabarettist Lars Redlich ist am Samstag, 14. Mai, in der Mühle Oberteuringen zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.

Nachdem seine erste Solo-Show „Lars But Not Least“ deutschlandweit gefeiert und mit diversen renommierten Kleinkunstpreisen ausgezeichnet wurde, folgt nun der zweite Streich des Berliners, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters. Am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr steht Lars Redlich endlich, nach zwei verschobenen Terminen, mit seinem neuen Programm „Ein bisschen Lars muss sein“ auf der Oberteuringer Mühlenbühne. Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie in den Hip-Hop, mimt den Rocker und die Diva und parodiert mit urkomischen Texten bekannte Hits, heißt es in der Ankündigung weiter. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546/29922, und als Online-Reservierung unter www.muehle-ot.de/Reservierungen. Die Abendkasse ist ab 18.45 Uhr unter Telefon 07546/29957 erreichbar. Die Corona-Bestimmungen beschränken sich auf das Tragen eines Mundschutzes im Haus.