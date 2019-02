Ein Baum ist den Teuringer Narren nicht genug

Vom Treffpunkt aus in der Hainwinkelstraße sind die Rechbergböcke und die Schalmeien der Narrenzunft Hefigkofen am Samstag zusammen mit befreundeten Zünften und musikalischer Begleitung in die Kornstraße zum Hof der Familie Kopp gezogen, um dort den geschmückten Narrenbaum aufzustellen. Die Zeremonie wurde begeistert verfolgt von einem närrischen Volk am Straßenrand. Anschließend ging es die Rechberg-Schenke der Familie Schumacher, um dort dicht gedrängt, das „All-Bott-Programm“ der Hefigkofer Narren zu genießen.

Es ist eigentlich jedes Jahr derselbe Ablauf und doch fasziniert es immer wieder aufs Neue. Zwar blies ein kalter Wind durch die Gassen, der jedoch die Fasnetsanhänger nicht davon abhielt, dem Umzug vom Straßenrand aus zuzujubeln. Natürlich waren die Freunde der Bitzenhofer und Oberteuringer Zunft wieder mit dabei, genauso wie die Teuringer Fasnet-Frauen, die LKT 32 aus Taldorf und der „MVO-OHO“, eine Abordnung der Teuringer Trachtenkapelle. Auch schmückte ein Motiv-Wagen wieder den Zug. Die Jugendgruppe der Narrenzunft Hefigkofen denkt sich jedes Jahr wieder etwas neues Originelles aus. Dieses Mal ließen sie den Wohnwagen von „Eva und Bea“ wieder aufleben – einem Anhänger, mit dem die beiden Damen um Gäste buhlten.

Nanu, da steht schon ein Baum

Am Aufstellplatz begrüßte Zunftmeister Christian Gührer den Zug. Aber was war los? Am Aufstellplatz stand bereits ein geschmückter Baum. Die Auflösung stand auf einer Hinweistafel. Die Teuringer Frauen-Fasnet hatte im vergangenen Jahr den Baum bei der Verlosung gewonnen und ihn nun, wieder etwas aufgepäppelt, zurückgebracht, weil er einfach „den Hefigkofer gehöre“, so ihre Begründung.

„Der Wind hat uns schon ein bisschen zu schaffen gemacht“, meinte Kapo Gebhard Gührer, der mit seinem Aufstellteam dann aber doch gekonnt den inzwischen 41. Narrenbaum in die Höhe stemmte. Gestiftet wurde er in diesem Jahr von Siegfried Gerlach. Bevor es anschließend in die Rechberg-Schenke ging, zeigte die Kindergarde der Narrenzunft Bitzenhofen unter der Leitung von Anke Schorpp und Verena Fischer auf der Straße ihr tänzerisches Können.

In der „Rechberg-Schenke“ wartete dann die Narrengemeinde dichtgedrängt gespannt auf das „All-Bott-Programm“, das von den Moderatoren Silvia Rueß und Christian Gührer angekündigt wurde.

Nach dem musikalischen Auftakt mit der LKT 32 hieß es Bühne frei für die Hefigkofer Narrensamen. Die Kleinen präsentierten mit Stolz und Mut einen Tanz in Biene-Maja-Kostümen.

Der Wunsch nach einem perfekten Hausmann hatten anschließend die „Sieben Zipfel“ vom MädlesStammtisch. Es sei gar nicht so leicht einen „Schneewitwer“ zu finden mussten die sieben Schneewittchen feststellen.

Ein willkommenes Thema waren natürlich die anstehenden Gemeinderatswahlen am 26. Mai. Zur Melodie „Alles nur, weil ich die liebe“, von den Toten Hosen, offenbarten die Mannen um Konrad Zweifel und Otto Riether welche Beweggründe den einen oder anderen Kandidaten zu dem Entschluss gebracht hatten, sich aufstellen zu lassen.

Zu guter Letzt lieferte Konrad Zweifel als Landfunkreporter wieder einen Rundumschlag über die Dorfereignisse des vergangenen Jahres. Mit der Taldorfer Lumpenkapelle „LK 32“ blieb beim Schunkeln und Singen die Stimmung noch lange auf ihrem Höhepunkt.