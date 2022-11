Ein Abend zu Ehren von Queen in der Mühle Oberteuringen

„Acoustic Tribute to Queen“, ein Programm mit den großen Songs der britischen Kultband Queenin akustischem Arrangement, gibt es am Samstag, 19. November, um 20 Uhr, in der Oberteuringer Mühle. Das 75er Kult-Album von Queen, „A Night at the Opera“ mit dem Hit „Bohemian Rhapsody“, soll bei diesem Konzerterlebnis im Mittelpunkt stehen. Arrangiert und performt werden die Stücke von dem Kißlegger Duo Stangenbohnenpartei Jared Rust & Serena Engel und Musikern der Allgäuer Band Mr. Fabulous & Friends. Karten gibt es im Rathaus Oberteuringen, in der Raiffeisenbank Oberteuringen und online unter www.muehle-ot.de/Reservierungen Die Abendkasse ist ab 18.45 Uhr geöffnet. Foto: Veranstalter