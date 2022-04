Ehrungen für 44 Jahre aktive Mitgliedschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Samstag fand die Generalversammlung der Narrenzunft Hefigkofen statt. Der erste Vorstand Christian Gührer konnte zahlreiche Mitglieder im Gasthof Adler in Hefigkofen begrüßen. Nach den Berichten der Vorstandschaft fanden die Neuwahlen der Ausschussmitglieder, geleitet von Bürgermeister Ralf Meßmer, statt. Die Vorstandschaft wurde in Ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt. Neben den Ehrungen für 11-, 22-, und 33-jährige Mitgliedschaft konnten in diesem Jahr erstmals sechs Mitglieder für 44 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet werden. Eine besondere Auszeichnung erhielt Silvia Rueß, langjähriges Ausschussmitglied und ehemalige Zunftschreiberin. Der Vizepräsident und Vizenarrenmeister des Alemannischen Narrenrings Frank Spleiß überreichte ihr den Hästrägerorden Silberkranz für außerordentliche Verdienste im und für den Verein. Mit vielen Terminen und Vorfreude auf die kommende Fasnet ließen die Rechbergböcke den Abend gemütlich ausklingen.