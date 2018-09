„Du musst mit Leib und Seele dabei sein“

Brombeeren, Zwetschgen, Pfirsiche, Äpfel, selbstgemachte Marmelade, Honig, Tomaten, Zucchini und vieles mehr: Man kann sich nicht sattsehen an der Auslage, die Sabine Müller an ihrem Hofladen in der Adenauerstraße in Oberteuringen zu bieten hat. 2002 hat sie den Obsthof von ihren Eltern Oskar und Priska übernommen und vermarktet ihre Produkte direkt am Kunden, entweder am Hof oder auf dem Markt in Weingarten und Bad Wurzach.

Still sitzen und die Arme verschränken: Das kann Sabine Müller eigentlich nicht. Gerade eben ist sie noch in ihr Lager gerannt, um ihre Auslagen wieder aufzufüllen, da wartet draußen schon wieder nächste Kundschaft. Für ein kleines Schwätzchen bleibt während des Verkaufs aber immer Zeit. „Kundenkontakt bedeutet mir sehr viel“, sagt sie. Bei ihr könne der Kunde auch mal einen Apfel anfassen, ohne ihn gleich kaufen zu müssen und natürlich dürfe auch mal probiert werden, bemerkt die 48-jährige gelernte Hauswirtschaftsmeisterin.

Ihre Verkaufsphilosophie beruht auf den kurzen Wegen vom Erzeuger zum Verbraucher, weshalb sie direkt ab Hof oder auf den Märkten in Weingarten und Bad Wurzach ihre Produkte anbietet. „Mein Opa hat schon auf Märkten seine Ware verkauft“, erinnert sie sich.

Für sie sind gerade jetzt die Arbeitstage besonders lang, denn neben den wöchentlichen Marktbesuchen ist jetzt die Obsternte voll im Gange. Parallel dazu muss sie aber auch noch Tomaten, Zucchini, Salat und Kürbisse im Garten und auf ihren Feldern ernten. Und damit nicht genug, denn wenn die Ernte eingefahren ist, geht es ja nahtlos weiter, denn es muss unter anderem Marmelade eingekocht und nachdem ein Teil der Äpfel und Birnen eingeschlagen wurde Schnaps gebrannt werden. „Zum Glück helfen mir meine Eltern Oskar und Priska“, sagt sie. Es sei ein Fulltime-Job, den sie aber liebe weil sie ihn mit „Leib und Seele“ ausfülle, stellt sie fest.

Dass in ihr darüber hinaus noch mehr Power steckt hat sie in der Vergangenheit bis heute bewiesen. So war sie von 1992 bis 1997 im Landesvorstand der Landjugend und ist bereits in der dritten Wahlperiode im Teuringer Gemeinderat. Als einzige Frau dort konnte sie bei den letzten Wahlen die meisten Stimmen für sich gewinnen.

Familientreff und Infostand

Wenn sie dann Zeit habe, direkt am Hof selber zu verkaufen, freue sie sich, mit ihrer Kundschaft ein Schwätzchen zu halten. Kundschaft sind einmal Einheimische aber auch viele Touristen, die entweder vom Campingplatz oder Ferienwohnungen mit dem Fahrrad kommen oder auf der Durchfahrt mit dem Auto bei ihr anhalten würden. „Mein Hofladen ist gleichzeitig auch ein Familientreff und Infostand“ lässt sie wissen. Beispielsweise könne sie dort an Touristen Insider-Tipps aus der Region weitergeben.

Viel Zeit für eigene Freizeitaktivitäten bleiben Sabine Müller über das Jahr hinweg nicht und wenn, dann beschränken sie sich eher auf die Wintermonate. Aber weil sie eine leidenschaftliche Skifahrerin sei, würde das schon „passen“, sagt sie.