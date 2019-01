Drei junge Künstlerinnen stellen aus

Gleich im Januar hat das Kulturprogramm in der Mühle Oberteuringen einiges zu bieten. Am Freitag, 11. Januar, wird ab 20 Uhr Marc Marshall auf der Bühne in Oberteuringens guter Stube zu sehen und zu hören sein. Zwei Jahre nach seinem letzten Soloprojekt geht der Bariton aus Baden-Baden wieder auf Tournee – ein neues Album im Gepäck, das so eigentlich nicht geplant war. Aus ein paar Auftritten wurde eine ganze Tour mit Liedern, die ihm eine Herzensangelegenheit sind und den Grundstein für die Herzschlag-Tournee durch die Konzertsäle der Welt legten. Keine Show-Effekte erwarten die Zuhörer. Marc Marshall liebt das besondere Gefühl, diese intimen Abende mit seinem Publikum zu verbringen, verrät er auf seiner Website. Sein langjähriger Begleiter am Klavier wird erneut René Krömer sein, Pianist beim Abschiedskonzert von Udo Jürgens.

Zwei Wochen darauf, nämlich am 25. Januar, setzt die Band Zydeco Annie & Swamp Cats ab 20 Uhr einen musikalischen und optischen Kontrapunkt. „The Spirit of New Orlea-ns“ heißt ihr Programm und verspricht „großes Kino für Auge und Ohr“ mit Zydeco- und Cajun-Musik. Tanzbare, schnelle Rhythmen aus den Südstaaten der USA, sowohl englisch als auch frankofon geprägt von den Nachfahren französischstämmiger Siedler, bringen das Kulturhaus Mühle zum Kochen. New Orleans, die Wiege des Jazz, die auch „The Big Easy“ genannt wird, verbindet wie ein einzigartiger Schmelztiegel die Musikstile ihrer Bewohner. Frontfrau Zydeco Annie ist mit bayrischer Hausmusik aufgewachsen und spielt seit frühester Kindheit Akkordeon. Mit ihren vier Musikern teilt sie die Begeisterung für Rhythmen und Melodien voller Sehnsucht nach Weite und Freiheit, die in der musikalischen Reise durch Louisiana zum Ausdruck kommen. So vielfältig wie in New Orleans die Geschichten, so vielseitig ist die Musik der Band.

Die Galerie in der Mühle beginnt ihren Ausstellungsreigen am 13. Januar. Bis 3. Februar erhalten wieder junge Talente die Möglichkeit zu einer öffentlichen Präsentation. Drei Schülerinnen zwischen 15 und 16 Jahren, die zurzeit das Karl-Maybach-Gymnasium in Friedrichshafen besuchen, zeigen auf dem Sprungbrett der Galerie ihre bemerkenswerten Zeichentalente und ihr persönliches Verständnis für Kunst zum ersten Mal in einer gemeinsamen Ausstellung. Katrin Büchert aus Friedrichshafen zeichnet im Comicstil, der die Realität kindlich verniedlicht. Anna-Sophie Schneider aus Meckenbeu-ren begeistert sich für die Darstellung moderner Mode in verträumt wirkenden Farben. Die Zeichnungen von Leonie Vögtlin aus Oberteuringen sind expressionistisch ausdrucksstark und phantasievoll.