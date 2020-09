Diebe wollen Elektrik aus Mähdrescher ausbauen

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, an einem in einer Maschinenhalle in der Teuringer Kornstraße abgestellten Mähdrescher die Elektrik auszubauen. Sie wurden dabei von einem Angestellten überrascht und flüchteten ohne Beute zu Fuß in Richtung Dürnast. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. Die Männer trugen dunkle Bekleidung mit langen Ärmeln. Beide Täter trugen dunkle Bekleidung mit langen Ärmeln. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.