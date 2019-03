Die Zunft kämpft mit steigender Bürokratie

Im Hotel „Am Obstgarten“ haben am Samstagabend die Rechbergböcke und die Schalmeien der Narrenzunft Hefigofen bei ihrer Generalversammlung ihren Vorsitzenden Christian Gührer im Amt bestätigt. Auf ihre Zunftschreiberin Silvia Rueß, die zwölf Jahre lang über die Ereignisse und Erlebnisse des Vereins in Reimform berichtet hat, muss die Narrenzunft in Zukunft verzichten.

„Ich gehe mit gemischten Gefühlen, denn ich war gerne Zunftschreiberin, auch wenn das Amt viel Präsenz erforderte“, verriet Rueß, die aus privaten Gründen die Bodenseegegend verlassen wird. In ihre Position wählten die zahlreich erschienenen Mitglieder einstimmig Tanja Bottlinger. In einem zügigen Wahlgang und ebenfalls einstimmig wurden die Schatzmeisterin, die drei Gruppenführer und die vier Ausschussbeisitzer wiedergewählt.

Was dem Verein zu schaffen mache, sei die steigende Bürokratie, die für die im Ehrenamt arbeitenden Vorstandsmitglieder anstrengend sei, sagte Rueß. Hinzu kam an diesem Abend die Diskussion um die Auflagen der Datenschutzverordnung, die für jeden Verein zur Herausforderung geworden sind.

Ein unschönes Ereignis überschattete das letzte Vereinsjahr, wie der Vorsitzende Christian Gührer berichtete. Durch die Übernahme einer Einladung einer befreundeten Zunft habe man einen Kartenausschnitt auf die Internetseite gestellt, der urheberrechtlich geschützt war. Beide Zünfte hätten nun mit Schadensersatzforderungen zu kämpfen. „Wir tun alles, um Schaden vom Verein zu nehmen“, versicherte Gührer. Erstmals seit 41 Jahren habe der Verein einen Anwalt engagieren müssen, sagte Zunftschreiberin Silvia Rueß.

Das Vereinsjahr jedoch war ein erfolgreiches und der Rückblick in den Berichten zeigte, wie viel Freude die Mitglieder an der Fasnet hatten, aber auch im Miteinander des Vereinslebens. Bei acht Umzügen und Narrenbaumsetzen habe man mitgemacht, eine Vatertagswanderung organisiert und beim Teuringer Sonntag aktiv mitgewirkt.

„Es ist ein buntes Programm, das der Verein abspult, nicht nur in der Fasnet, sondern auch außerhalb dieser Zeit“, lobte Bürgermeister Ralf Meßmer das Programm. Er selbst erhielt überraschenderweise an diesem Abend nicht nur eine besondere Ehrung, sondern trat auch unter großem Beifall in den Narrenverein ein. Für den Bereich Jugend berichtete Nadine König über die Teilnahme an den Teuringer Ferienspielen, bei denen sieben Teilnehmer unterschiedliche Wasserspiele am Vereinsheim anboten. Bei den Masken bot Helmut Bottlinger eine kleine Statistik über die absolvierten Umzüge, bei denen im Schnitt 44 Maskenträger mitgemacht haben. Für die Schalmeien, die die sich vor fünf Jahren neu bildeten, lief das Jahr mit fünf Auftritten der 14 Mitglieder in diesem Bereich sehr gut, wie Robert Schumacher berichtete. Mit den Worten: „Wir hatten eine super Umzugsbeteiligung und bei uns ist das ganze Jahr etwas los“, schloss Gührer die Versammlung.

Geehrt wurden für 22 Jahre aktive Mitgliedschaft Anita Wetzel, Tobias Riether., für elf Jahre Mitgliedschaft: Anton Kugler und Lea Riether. Den Hästrageorden des Alemannischen Narrenring erhielt Martin Hager