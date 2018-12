Die Weihnachtsgeschichte mit nach Hause nehmen

Wie schon seit vielen Jahren führen am Heiligen Abend Kinder das Krippenspiel in der evangelischen Kirche in Oberteuringen auf. Im Mittelpunkt der Geschichte aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums steht natürlich die beschwerliche Reise von Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem und die Geburt ihres Kindes Jesus Christus. 30 Kinder haben sich auf diesen Auftritt vorbereitet – „so viele wie noch nie“, hält Pfarrer Rainer Baumann fest.

„So viele Kinder, die mitmachen wollten, hatten wir noch nie“, freut sich Gemeindepfarrer Rainer Baumann. Das werde zwar die Kapazität seiner Kirche fast sprengen, doch: „Wir wollen, dass die Menschen die Geschichte mit nach Hause nehmen“, meint der Pfarrer. Aus der Tatsache heraus, dass die kleine Kirchengemeinde auch nur über einen relativ kleinen Kirchenraum verfüge, sei die Idee geboren, „mit einfachen Mitteln“ den Gottesdienstbesuchern die Weihnachtsgeschichte nahezubringen, erläutert Baumann.

Mit einfachen Mitteln heißt, da gibt es kein großes Bühnenbild mit Stall und Krippe. Für die 30 Kinder zwischen fünf und 15 Jahren gibt es aber Kostüme, die schon seit eh und je in der Kirche aufbewahrt werden und am Donnerstagabend bei der Generalprobe dann auch verteilt wurden.

„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind“, ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt. Sein Text wurde 1837 verfasst von Johann Wilhelm Hey, einem Pfarrer aus Leina in Thüringen. Die verbreitetste Melodie dazu wird Philipp Friedrich Silcher zugeschrieben, einem deutschen Komponisten und Musikpädagogen. Und alle Jahre wieder kommt natürlich auch das Christkind am Heiligenabend in die evangelische Kirche von Oberteuringen und zwar in der Gestalt von Kindern, die seine Geburt in einem Krippenspiel darstellen.

Vier Mal zuvor hatten sich die Kinder unter der Leitung von Kerstin Hager und Ramona Hebold zu den Proben getroffen, um die uralte Geschichte einzustudieren.

Einer Geschichte von Maria und Joseph, die wegen der Steuerschätzung des römischen Kaisers Augustus nach Bethlehem müssen, von den Wirten, die nur einen Platz im Stall für die Beiden mit ihrem neugeborenen Kind finden, von den Engeln, die die Botschaft von der Geburt des göttlichen Kindes den Hirten verkünden und von den Hirten, die daraufhin ins Laufen kommen, um zu sehen, was da Wunderbares geschehen ist.

Es sei zwar jedes Jahr die gleiche, uralte Geschichte und doch würde sie jedes Jahr wieder neu gehört, zeigt sich der Pfarrer überzeugt. 30 Kinder werden sich vor dem Altar die Rollen von Hirten, Engeln, Maria und Joseph, den Wirten und Erzählern aufteilen und so die Weihnachtsgeschichte aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums den Gottesdienstbesuchern nahebringen.