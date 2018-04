Die „Teuringer Johle“ stehen gut da

Die Narrenzunft Teuringer Johle hat sich am Freitag zur Jahresversammlung im Gasthof Post getroffen, um die Aktivitäten des letzten Jahres Revue passieren zu lassen, aber auch um nach vorne zu schauen und wieder Organisationsteams für anstehende Veranstaltungen zu bilden.

Wie jedes Jahr wurde über den Verbleib der Probemitglieder sowie den Eintritt der Mitglieder in die Vollmitgliedschaft abgestimmt und ein neuer Vizezunftmeister gewählt, diesmal war es mit Sandra Diesch eine Vize-Zunftmeisterin. Der bisherige zweite Zunftmeister Dieter Wirth wurde nach 13 Jahren im Amt mit viel Lob verabschiedet und Zunftmeister Boris Pechtl ließ es sich nicht nehmen, seinen Zunftkollegen mit einem anekdotischen Märchen zu verabschieden.

Wirth sei schon seit der Gründungszeit des Vereins mit dabei, habe mit seinem Engagement, mit unvergessenen Arbeitseinsätzen und mit seiner Verlässlichkeit überzeugt und den Verein gestützt, so Pechtl. „Es war immer eine gute Zusammenarbeit im Vorstand und ein klasse Verhältnis zu den Mitgliedern“, sagte der ausscheidende Vize-Zunftmeister und fügte hinzu: „Ich bin stolz ein Johle zu sein“.

Verein hat derzeit 220 Mitglieder

Nach den Wahlen, bei denen die aktuelle Kassiererin Christina Müller wiedergewählt wurde, Martin Prasmo als neuer Organisator ins Amt kam und Marion Schmidt als Häswart bestimmt wurde, sagte Wahlleiter Heinz Heumann: „Wir haben wieder eine funktionierende Vorstandschaft, die den Verein vorwärts bringen kann“. Mit 220 Mitglieder erfreue sich die Teuringer Johle einer guten Mitgliederbilanz und Beliebtheit und mussten sogar Anträge auf Eintritt in den Verein für dieses Jahr ablehnen, denn laut Satzung darf nur eine bestimmte Anzahl Neumitglieder aufgenommen werden.

So waren es diesmal 13 Neumitglieder, die im Verein willkommen geheißen wurden. „Der Verein steht gut da“, sagte auch Bürgermeister Ralf Meßmer, der die Entlastung des Vorstands vornahm. Er lobte den Zusammenhalt innerhalb des Vereins, aber auch die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen aus Oberteuringen. „Die Gemeinde profitiert von dem Engagement der Teuringer Johle und von den vielen Veranstaltungen, die sie im Ort anbieten“, fügte Meßmer hinzu.

Nicht nur zur Fasnet aktiv

Beim Rückblick erinnerte Zunftmeister Boris Pechtl an viele Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt waren, so am Mitwirken beim Teuringer Sonntag, bei den Ferienspielen, beim Tag der offenen Tür beim „Haus am Teuringer“ und an den Fasnetsauftakt. „Wir hatten eine geniale Johle-Erweckung“, sagte Pechtl. Beim Blick auf die kommenden Aktivitäten, die genauso zahlreich sein werden, spornte er die Mitglieder an, mitzumachen, Organisations-Teams zu bilden, denn der Verein sei nicht nur in der Fasnetszeit aktiv, sondern das ganze Jahr über. Über die große Anzahl an Anträgen freute sich Pechtl und sagte: „Das zeigt, dass wir eine rege Teilnahme der Mitglieder haben, die das Vereinsleben mitgestalten wollen“.

Die rund 100 anwesenden Mitglieder der Versammlung stimmten gegen eine Beitragserhöhung und für die Anschaffung einer Musikbox und wurden von ihrem Zunftmeister mit dem Hinweis auf die nächste Aktivität entlassen: „Das nächste Event ist das Blütenfest“.