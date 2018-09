Die Musik spielte immer die erste Geige

In dieser Familie spielt die Musik von jeher die erste Geige. Auch wenn man in diesem Fall wohl eher von der Zugposaune sprechen darf. Dieses Instrument spielte nämlich Berthold Sprenger von Jugend an bei der Teuringer Bauernkapelle – und es hat auch wesentlichen Anteil daran, dass seine Frau Marie-Luise auf ihn aufmerksam werden durfte. Heute ist das Oberteuringer Ehepaar 50 Jahre glücklich verheiratet.

Stolz ist man auf die Beiden aber auch in der Gemeinde. Bürgermeister Ralf Meßmer überbrachte nicht zuletzt auch die Glückwünsche des Ministerpräsidenten. Meßmer selbst wurde überrascht mit einem ganz besonderen Erinnerungsfoto vom Schulabschluss aus dem Jahr 1953. „Auf dem Foto bin nicht nur ich, sondern auch Fritz Meßmer, der Vater des Bürgermeisters – wir waren nämlich Klassenkameraden“, klärt Berthold Sprenger auf.

Wie war denn das damals? „Telefonieren war noch nicht so einfach“, erinnert sich Marie-Luise Sprenger – von E-Mails oder Whatsapp natürlich ganz zu schweigen. Also musste die Langenarger Floristin „der Musik hinterherfahren“, wenn sie ihren Berthold, der als gelernter Dreher und später in der Programmierung für Drehmaschinen in der ZF arbeitete, sehen wollte.

Kennengelernt hatte sich das junge Paar 1966 beim Gartenfest des Musikvereins Langenargen. „Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Am gleichen Abend sind wir noch ins legendäre Tanzlokal Magg gegangen“, erinnert sich Marie-Luise Sprenger gerne. Standesamtliche Hochzeit durfte am 20. September 1968 in Oberteuringen, am Tag darauf die Trauung in der Langenargener St. Martinskirche gefeiert werden.

Es gibt nicht nur Sonnentage

Was die Geheimnisse für ein glückendes Eheleben sind? Da müssen Marie-Luise und Berthold Sprenger nicht lange überlegen. „Sich zusammenraufen, sich auch mal zurücknehmen, den Partner wertschätzen und ihm seine Hobbys lassen“, sind sie sich einig. „Und sich bewusst sein, dass es nicht nur Sonnentage gibt.“ Viel Freude haben die beiden mit den Familien von Sohn Jürgen und Tochter Melanie, die sich ebenfalls der Musik verschrieben haben. Dass auch alle fünf Enkelsöhne musikalisch unterwegs sind, darauf ist man berechtigterweise stolz. Marie-Luise Sprenger war von 1989 bis 2004 für die Freien Wähler im Oberteuringer Gemeinderat tätig. Heute ist sie als leidenschaftliche Mundart-Poetin in allen Themen des Alltags unterwegs – und tritt zum Beispiel am 9. Dezember in der Oberteuringer Mühle zusammen mit Erika Walter und Amelie Fesseler bei einem echt schwäbischen Adventsnachmittag auf. Ihr Mann spielt heute noch in der Kreisseniorenkapelle, den Oberteuringer „EMUs“ und bei den Kehlener „Herz-Schmerz-Symphonikern“. Beim Schwiegersohn in der Landwirtschaft aushelfen, das gehört ebenfalls zum abwechslungsreichen Alltag. Fleißig zu radeln – inzwischen auch gerne mit elektrischem Rückenwind, und im Bregenzerwald zu wandern, auch das lässt man sich in diesem Hause nicht entgehen. Langeweile? Das dürfte für Marie-Luise und Berthold Sprenger wohl noch länger ein Fremdwort bleiben.