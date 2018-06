Derzeit keine Post-Filiale in Oberteuringen

In Oberteuringen gibt es momentan keine Zweigstelle der Deutschen Post. Zuletzt war die Postfiliale in einem Computerladen im BAG-Gebäude in Oberteuringen untergebracht. Laut dem BAG-Geschäftsführer Albert Roth hat das Geschäft aber mittlerweile geschlossen und damit auch die Postfiliale. „Wir sind gerade in Verhandlungen wegen einer neuen Lösung“, sagte Roth am Freitag der Schwäbischen Zeitung. Man versuche es zeitnah hinzubekommen. Der Briefkasten direkt am Edeka-Markt wird laut Roth aber nach wie vor gelehrt, Briefe könne hier also weiterhin abgeschickt werden. Die nächsten Postfilialen befinden sich in Ailingen und Markdorf. Foto: Alexander Tutschner