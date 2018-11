Der Whiskey fließt zwischen den Mahlzeiten

Jeder Whiskey besteht aus Wasser, Gerste und Hefe. Bei einem Tasting haben die Gäste in der vollbesetzten Mühle am Samstagabend fünf verschiedene Whiskeys probiert und gelernt, warum Whiskeys dennoch unterschiedlich schmecken können.

Die Tische in der Mühle waren für das Abendessen gedeckt, und die zahlreich erschienen Gäste warteten gespannt auf die Whiskeygläser, die ihnen zwischen den einzelnen Menugängen serviert wurden.

Viele waren nicht das erste Mal bei einem Whiskey-Tasting dabei, denn das Getränk Whiskey scheint sich zunehmender Beliebtheit zu erfreuen. Innerhalb einer Woche seien alle Karten für den Abend ausverkauft gewesen, erzählte Irmgard Dollansky vom Mühleteam, das an diesem Abend das Kochen und Servieren übernahm.

Gemütliches Ambiente

In gemütlichen Ambiente spielte die Band „Hard again“ rockige Klassiker aus den 70er-Jahren und startete mit „Sweet Home Alabama“. Zwischen dem Essen und der Musik kamen die Höhepunkte des Whiskey-Tastings, bei denen Andreas Mikusky dafür zuständig war, dass die Gäste alles rund um das Thema Whiskey erfuhren. Seit sieben Jahren stellt er in Tasting-Veranstaltungen das beliebte Getränk vor. Sein Motto: „Das Whiskeytrinken muss man zelebrieren und genießen“. Das erste Glas probierten die Gäste nach der Vorspeise. „Ich möchte Sie in die Welt des Geschmacks eines Single Malt entführen“, sagte der Experte und nannte den dreifach destillierten Whiskey einen Idealfall für Einsteiger.

Er wurde in kleinen gewölbten Gläsern mit Stiel serviert, denn in dieser Wölbung des Glases würde sich das Aroma richtig entfalten. Whiskey setze sich aus Quellwasser, gemälzter Gerste, Hefe und viel Zeit zusammen, das lernten die Gäste. Am Anfang sei es ein Destillat, das durch die Lagerung in Fässern zu seinem Aroma kommt.

„Was riechen Sie?“, regte Mikusky die Gäste an, das Getränk näher zu betrachten, das Glas mit der Hand leicht zu erwärmen und die Farbe zu studieren, um dann schließlich gemeinsam anzustoßen und den Whiskey langsam die Kehle herunterlaufen zu lassen. „Ich hoffe, dass diesmal wieder etwas Rauchiges dabei ist“, sagte Lothar Jungnitz, der schon zum zweiten Mal bei einem Whiskey-Tasting dabei ist. Das besondere am rauchigen Whiskey sei das breite Aroma, das alle Sinne bestimmt. Unter den Whiskeys mit dabei war

„Amrut“, ein indischer Whiskey, der Exot unter den sonst schottischen Sorten. Im Alkoholgehalt mit 46 Volumenprozent jedoch vergleichbar mit den anderen. „Der Alkohol ist gleichzeitig Geschmacksträger“, erklärte Mikusky und lud ein, den nach Nougat und Toffee schmeckenden Whiskey zu genießen. Das Standard-Tasting ohne Musik und Abendessen gäbe es auch, erzählte ein Gast, doch diese Veranstaltung mit der rockigen Musik habe mehr Feeling und gefalle ihm besser. Als letzte Probe kam dann tatsächlich mit „Glen Moray“ ein rauchiger Single Malt aus Schottland, der die Sinne betörte.