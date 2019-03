„Der Verein ist bestens aufgestellt“

„Es war eine sehr schöne Zeit. Aber ein Verein darf nicht stehenbleiben. Deshalb wird es jetzt Zeit für einen Wechsel“, sagt Karin Adebahr im dankbaren Rückblick. Neun Jahre hat sie als 1. Vorsitzende die Geschicke des Musikvereins Oberteuringen federführend mitgeleitet. Jetzt stand sie bei der Generalversammlung des Vereins für eine erneute Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung – und freut sich umso mehr, dass mit ihrem bisherigen Stellvertreter Felix Metzger ein neuer Vorsitzender gewählt wurde, der für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins steht.

Zur neuen 2. Vorsitzenden wurde die bisherige Jugendleiterin Anna Graf gewählt. Herausforderungen gibt es für den Vorstand genug, und zwar nicht nur musikalische: Ein Hauptaugenmerk ist weiterhin auf die dringend nötige Renovierung des Musikerheims gelegt, die nach aktueller Schätzung mit rund 200 000 Euro zu Buche schlagen wird. Verzichtet werden soll aber auf den zunächst angedachten Anbau, der weitere 80 000 Euro gekostet hätte. „Toll, dass man einen Konsens finden konnte. Der Verzicht auf den Anbau spricht für wirtschaftliches Handeln“, so der zufriedene Kommentar von Bürgermeister Ralf Meßmer, der an diesem Abend die Funktion des Wahlleiters übernahm.

Sein Dank galt insbesondere der scheidenden Vorsitzenden. „Wie sie den Verein geführt hat, dafür kann ich nur meinen größten Respekt aussprechen und dem Musikverein gratulieren“, so Meßmer.

Adebahr bleibt als Musikerin

„Für mich ist der Musikverein so etwas wie eine große Familie und eine zweite Heimat, hier ist auch der Großteil meines Freundeskreises“, gibt Karin Adebahr gern zu. Ihr Vater Robert spielte das Flügelhorn, ihre Schwester Heike Schorpp – die gleichzeitig auch noch Schriftführerin ist – hat sich dem Saxophon verschrieben. Dass die Klarinettistin Karin Adebahr auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand den Oberteuringer Musikern erhalten bleibt, ist also Ehrensache.

Viele Höhepunkte gab es in ihrer langjährigen Amtszeit, zahlreiche Konzerte, natürlich vor allem auch die Organisation und Durchführung der alljährliche Blütenfeste. „Hier arbeiten alle rund um die Uhr. Alle packen gemeinsam an. Das schweißt ungemein zusammen“, sagt sie, blickt zum Beispiel aber auch sehr gerne auf das Wertungsspiel 2016 in Burladingen zurück, bei dem eine sehr gute Note erreicht wurde. „Ich habe aber immer versucht, mich aus musikalischen Belangen herauszuhalten“, betont sie. „Denn hier hat der Dirigent das Sagen.“

Dass entgegen aller demografischen Befürchtungen der Musikverein Oberteuringen gerade in der jüngeren Vergangenheit eine bemerkenswerte – dem allgemeinen Trend entgegenlaufende – Entwicklung eingeschlagen hat, wurde im Verlauf der Sitzung auch von Heike Schorp, mit Freude konstatiert. Vor neun Jahren hatte man 101 aktive Mitglieder – darunter 45 weibliche und 56 männliche. 2019 kann der Musikverein Oberteuringen auf 156 aktive Musiker zurückgreifen, was einer Steigerung um mehr als 50 Prozent entspricht.

Frauen klar in der Mehrheit

Geändert hat sich auch das Geschlechterverhältnis: Frauen sind mittlerweile in der klaren Mehrheit, ihr prozentualer Anteil liegt heute bei fast 60 Prozent. „In Oberteuringen gibt es keinen Mangel an musikinteressierten Kindern und Jugendlichen“, so die glückliche Feststellung des gesamten Vorstands. „Auch das Frühjahrsvorspiels des Nachwuchses ist nicht mehr aus dem Jahresprogramm wegzudenken.“

„Der Verein ist bestens aufgestellt“, ist auch die Ausgangsbasis des 38-jährigen Felix Metzger, der seit 2015 Mitglied ist, aber auch durch familiäre Bande schon von Kindesbeinen an mit dem MVO verbunden ist. „Alles was wir in gemeinschaftlicher Arbeit anpacken, klappt auch. Besser als Karin Adebahr kann man den Verein nicht führen. Deshalb geht es für mich darum, weiter nach ihrem Erfolgsrezept zu arbeiten“, so der Ausblick von Felix Metzger. Dass er versuchen will, einen Großteil der Renovierungsarbeiten am Vereinsheim noch in diesem Jahr umzusetzen, daran lässt er keinen Zweifel. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, das Musikerheim in neuem Glanz zu präsentieren“, sagt er.