Oberteuringens Gruselgeister stehen in den Startlöchern: Der Johle wird am morgigen Freitag wieder erweckt. Erstmals trifft sich die närrische Gesellschaft um 18.30 Uhr am Haus am Teuringer. Wie im vergangenen Jahr gibt es anschließend einen kleinen Umzug durchs Dorf und dann jede Menge Spektakel am St.-Martin-Platz. Sowohl beim Kinderball der Johle-Zunft am „schmotzigen Donnerstag“ als auch bei der Dorffasnet am Fasnetsfreitag öffnet die neue Pächterin des Gasthauses Post, Sabrina Kellenberger, bereits ihr Lokal, sodass die Veranstaltungen stattfinden können.

„Die Johle-Erweckung ist unsere Brauchtumsveranstaltung“, sagt Zunftmeister Boris Pechtl stolz. Erst seit 25 Jahren treiben die Johle-Geister mit den bleichen Gesichtern und den roten Haaren ihr Unwesen in Oberteuringen und der Umgebung. „Die Veranstaltung hat gut in den Ort gepasst, da es vorher keinen offiziellen Fasnetsstart gab“, sagt Pechtl weiter. Somit bildet die Johle-Erweckung seit 1993 immer am ersten Freitag nach Dreikönig den Startschuss für die Narren in der Gemeinde.

Die Veranstaltung wanderte im Lauf der Jahre vom Schulhof auf den Franz-Roth-Platz und vor das Gasthaus Post und im letzten Jahr erstmals zum St-Martin-Platz mit einem kleinen Umzug im Vorfeld. „Das ist sehr gut angekommen, wir wollen das so beibehalten“, sagt Pechtl. Eine Änderung gibt es aber doch, Treffpunkt für den Umzug ist erstmals der Platz am neuen Haus am Teuringer. Zunächst gibt es hier ab 17.30 Uhr einen kleinen Zunftmeisterempfang, um 18.30 Uhr ist offizieller Start der Johle-Erweckung.

Beim Umzug sind zwölf Narrenzünfte und drei Musikgruppen dabei. „Alle aus der Region, unsere Freunde“, sagt Pechtl, der etwa 300 Hästräger und Umzugsteilnehmer erwartet. Der Zunftmeister hofft außerdem, dass im zweiten Jahr mehr Zuschauer den Umzug an der Straße beobachten. Im vergangenen Jahr hatten sich die meisten Gäste direkt am St-Martin-Platz eingefunden.

Der Brauchtumstanz darf nicht fehlen

Auf dem Platz wird dann im Rahmen einer kleinen Theateraufführung die Entstehungsgeschichte des Johle dargestellt. Der Legende nach wurden Fuhrleute bei der Rast in Oberteuringen einst regelmäßig ausgeraubt. „Bis der gut gesinnte Geist erschien und den Dieb vertrieben hat“, sagt Pechtl. Es folgt ein Brauchtumstanz und der Johle ist erweckt und die Narren dürfen mit ihren Masken durchs Dorf ziehen. Ebenfalls schon Tradition hat mittlerweile der Kinderball am „schmotzigen“ Donnerstag (28. Februar), er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Der Johle in der Ritterburg“. Die neue Pächterin der Post, Sabrina Kellenberger, öffnet dann schon mal vorab ihr Lokal, genauso wie am Fasnetsfreitag bei der Dorffasnet. Mit Schul- und Rathaussturm ist die Fasnet in Oberteuringen dann auf dem Höhepunkt.

Wieder dabei sind die Johle beim Umzug in Friedrichshafen am Fasnetssamstag und beim dortigen Ringtreffen des Alemannischen Narrenrings (ANR) vom 1. bis zum 3. Februar. Da die Johle nicht im ANR sind, dürfen sie beim Umzug nicht mitlaufen, sie wurden aber von der Narrenzunft Seegockel eingeladen, ein Zelt zu bewirtschaften. Eine arbeitsintensive Aufgabe, die man gerne übernimmt.

Schließlich haben die Johle jede Menge närrische Helfer. Auch im abgelaufenen Jahr ist die Narrenzunft wieder gewachsen, von 204 Mitglieder (2018) auf 219 (2019). „Viele Kinder werden gleich nach der Geburt ins Vereinsregister eingetragen“, sagt Boris Pechtl, schon 36 Mitglieder seien der Geburt an Johle-Mitglied. Nach 26 Jahren ist die Narrenzunft fest etabliert im Ort und in der Region.

Ehrungen, Infos, Termine

Die Narrenzunft Oberteuringen „Teuringer Johle“ hat bei der Mitgliederversammlung im Wirtshaus an der Rotach langjährige Mitglieder geehrt und zwei Narren ausgezeichnet, die herausragenden Einsatz geleistet haben.

Elf Jahre Mitglied sind Lisa Klein, Moritz Kutschis, Nicolas Mayer und Simon Rühlmann.

22 Jahre Mitglied sind Thomas Balle, Monika Holdenried und Mathalie Kutschis.

Den „Schafferorden“ bekamen Manuel-Julien Bairle und Thomas Bucher.

Die Narrenzunft Teuringer Johle wurde 1993 gegründet. Sie hat

219 Mitglieder (168 sprungberechtigt), 65 Kinder und Jugendliche. Der Narrenruf „Teuringer – Johle“ wird dreimal gerufen. Zunftmeister ist Boris Pechtl. Die Häser sind die Teuringer Johle und der Fuhrmann.

Termine Fasnet 2019: Freitag, 11. Januar, 18.30 Uhr: Johle-Erweckung, Donnerstag, 28. Februar, 13.30 Uhr: Kinderball im Gasthaus Post, Freitag, 1. März: Dorffasnet mit Schul- und Rathaussturm. (at)