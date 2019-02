Der SV Oberteuringen genießt die Momentaufnahme

Der SV Oberteuringen hat das Jahr 2018 in der Fußball-Kreisliga A2 auf Tabellenplatz drei beendet. Inzwischen ist der SVO längst wieder in der Vorbereitung. Thomas Schlichte hatte im Gespräch mit Hartmut Brandl, dem Sportlichen Leiter, die Möglichkeit, schon einmal auf den Pflichtspielstart im März vorauszublicken.

„Keine Frage: Wir fühlen uns in dieser Tabellenregion sehr wohl und werden versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen, um dort im Sommer noch immer zu stehen“, so Hartmut Brandl, Sportlicher Leiter der SVO-Kicker. Neun Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen hat Oberteuringen vor dem nächsten Pflichtspiel gegen den FC Dostluk Friedrichshafen (Sonntag, 17. März, 15 Uhr) vorzuweisen. Brandl und die Mannschaft von SVO-Coach Michael Krause hätten sicher nichts dagegen, wenn gleich zum Start in die restlichen Partien der Saison 2018/19 ein weiteres Erfolgserlebnis hinzukommt. „Dostluk dürfen wir nicht unterschätzen, sie stecken mittendrin im Abstiegskampf“, sagt Brandl, dessen Fußballer dieses Gefühl selbst nur allzu gut kennen.

Denn in der vergangenen Spielzeit kämpfte man selbst lange genug um den Ligaverbleib und hat sich nun in der Spitzengruppe etabliert. Und das, obwohl Oberteuringen lange Zeit auf Stefan Nägele sowie fast die gesamte Hinrunde auf Lukas Schmidt verzichten musste, der nach seinem Schulterbruch erst langsam mit dem Training begonnen hat. „Wir haben im alten Jahr quasi ohne gelernten Stürmer agiert. Das ist für mich auch ein großer Verdienst des Trainers, der es versteht, eine Mannschaft richtig gut einzustellen“, betont Brandl, der trotz der studienbedingten Abwesenheit einiger Stammkräfte im Training unter der Woche daran glaubt, dass Oberteuringen auch im Frühjahr gute Leistungen auf den Rasen bringen kann.

Aber: „In dieser Liga gewinnst du keine Begegnung einfach so im Vorbeigehen“, warnt der Sportliche Leiter des SVO vor einer zu lockeren Gangart. Wenn es gegen den FC Dostluk losgeht, ist vielleicht auch schon Rückkehrer Simon Haag, der von der TSG Ailingen in der Winterpause zum Tabellendritten gewechselt ist, im Kader. Dafür ist Simon Frech aus beruflichen Gründen vorerst nicht mehr dabei. Bereits seit Ende Januar stecken Krause und sein Team mittendrin in der Vorbereitung auf die Aufgaben im Frühjahr. „Die Vorbereitung hat zwar etwas schleppend begonnen, weil einige Spieler aus verschiedensten Gründen gefehlt haben“, erklärt Brandl und ergänzt: „Derzeit spielt das Wetter jedoch mit, sodass wir ganz normal trainieren können.“ Selbst die ersten Testpartien hat der SV Oberteuringen inzwischen in den Knochen: Nach einem 1:1 gegen den SV Bermatingen am vergangenen Wochenende, probt man den „nächsten Ernstfall“ gegen Türkgücü Markdorf (Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, Rotachstadion). An Aschermittwoch, 6. März, geht es den SV Bergatreute (Spielort Baienfurt, die Uhrzeit steht noch nicht endgültig fest). Bis zum Start aus der Winterpause heißt es: trainieren, trainieren, trainieren.