Der Musikverein kann sich auf seine Mitglieder verlassen

Die letzte Versammlung des Musikverein Oberteuringen wurde wegen des Lockdown postalisch durchgeführt. Dadurch konnten dringende Personalentscheidungen via Briefwahl durchgeführt werden. Die Vorstandschaft freute sich umso mehr, dass die Generalversammlung für 2020 erstmals wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden konnte. Noch dazu im frisch renovierten Probelokal, oder wie es beim Musikverein heißt: dem Musikerheim. Den kirchlichen Segen für das „neue Heim“ der Musikerinnen und Musiker sprach Pfarrer Reinhard Hangst aus, während der weltliche Segen in Form eines großzügigen Geschenks von Bürgermeister Ralf Meßmer überreicht wurde.

Die Vorsitzenden Felix Metzger und Anna König erläuterten in einem kurzweiligen Bericht, welche baulichen Veränderungen am mehr als 40 Jahre alten Gebäude durchgeführt wurden. Sie zeigten in einer Bilderstrecke, dass der Verein sehr viel Eigenleistung erbracht hat, um die finanziellen Investitionen möglichst gering zu halten. Obwohl der Kostenrahmen der Renovierung eingehalten wurde, musste die Verantwortliche für Finanzen, Carina Benner, einen hohen Verlust vermelden, der durch eben diese Renovierung und der coronabedingten Absage des Blütenfestes zustande kommt.

Um den Ausfall der Veranstaltungen zu kompensieren, hatte sich der Musikverein während des gesamten Jahres viele Aktionen überlegt. Hinsichtlich dieser Kreativität und außerordentlichem Einsatz stellt Vorstand Felix Metzger fest: „Wir wurden gezwungen unsere Komfort-Zone zu verlassen, aber auf die Mitglieder des MVO kann man sich voll verlassen.“

Auch Dirigent Fabian Zürn führte in seinem Bericht aus, dass trotz Corona Einschränkungen ein aktives Vereinsleben weitergeführt werden konnte. So war es der Trachtenkapelle im Sommer immerhin möglich, auf einer Wiese im Freien zu proben und mehrere gut besuchte Konzerte im Pfarrgarten abzuhalten. Die Planungen für ein coronakonformes Jahreskonzert wurde dann allerdings doch vom Lockdown zunichte gemachte.

Präsidiumsmitglied Rainer Gutemann vom Blasmusikverband Bodenseekreis durfte zahlreiche Ehrungen innerhalb der Trachtenkapelle vornehmen. Hervorzuheben ist Bruno Amann, der für 50 Jahre aktives Musizieren mit einer Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt wurde. Auch der Musikverein wollte langjährige Unterstützer ehren, und ernannte Rudolf Brugger, Hermann Veeser und Karl Amann zu Ehrenmitgliedern.