Corona-Testzentrum des Bodenseekreises nimmt Betrieb auf

Das vom Bodenseekreis in Oberteuringen eingerichtete Corona-Testzentrum (CTZ) hat am Montagnachmittag den Betrieb aufgenommen. Wie das Landratsamt mitteilt, seien 15 Menschen getestet worden. „Wir haben die Terminintervalle bewusst mit jeweils zehn Minuten recht großzügig gewählt, um am ersten Tag die nötige Routine zu bekommen. Wir gehen von deutlich mehr Abstrichen an den kommenden Tagen aus. Es lief alles ruhig ab, ohne Gedränge“, heißt es in der Mitteilung. Neue Infektionsfälle seien am Montag nicht bekannt geworden.

Erneut weist das Landratsamt darauf hin, dass der Abstrich im CTZ nur nach Terminvergabe durch das Gesundheitsamt vorgenommen werde. Das CTZ sei keine offene Sprechstunde. „Wir wollen damit die Diagnostikressourcen auf die Fälle konzentrieren, die medizinisch und in der Risikoabwägung begründet sind“, teilt das Landratsamt mit.