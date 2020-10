Bruno Knapp stellt in der Mühle aus

Die Ausstellung „Upcycling“ wird Sonntag, 11. Oktober, um 14 Uhr in der Mühlengalerie Oberteuringen eröffnet. Bruno Knapp alias „Pfunde” aus Friedrichshafen-Ailingen“ macht Projekte aus Dingen, die eigentlich niemand mehr braucht, niemand so kennt, schon lange keine Rolle mehr spielen oder Sachen, die man in ihren Bestandteilen noch nie so gesehen hat, heißt es in der Ankündigung.

Dabei widmet er sich vor allem dem Upcycling von Alltagsgegenständen, die ihren ursprünglichen Verwendungszweck nicht mehr erfüllen können oder für die künstlerische Implementierung nie vorgesehen war. Seine Projektideen habe er zumeist bei längeren Auto- oder Radfahrten oder einfach mal so, dann zieht es ihn zumeist ohne Umwege in den heimischen Keller, wo er seine Projekte zum Leben erweckt, so die Mitteilung weiter.