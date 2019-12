„Brekkie’s Inn“ laden zum vorweihnachtlichen Ausflug um die Welt

Nach der Folkgruppe Tišina aus Wilhelmsdorf ist eine Woche später die Folk Band „Brekkie’s Inn“ in den wiederum restlos vollen, herrlich weihnachtlich dekorierten Mühlesaal direkt unter dem Dach gekommen.

Für Viele war es die Gelegenheit, dem alljährlichen Vorweihnachtsstress wenigstens für zwei Stunden zu entfliehen. Vier Musiker, teils bis aus Ulm angereist, brachten Leben auf die Bühne, entführten auch wieder in die weite Welt bis nach Chile im Süden und ließen erleben, dass Weihnachten die ganze Welt umfasst und in unterschiedlichsten Stilen gefeiert wird.

Eine Allgäuer Weihnacht, wie der Untertitel verhieß, stellten sich Viele sicher anders vor, dachten an alpenländische Musik und waren doch keineswegs enttäuscht, dass es an diesem Abend in Richtung Pop ging, freuten sich über Gospel und nach eigenen, improvisierten Ausflügen in die Jodeltechnik über den Andachtsjodler.

Die Gruppe wussten ihre Zuhörer mitzunehmen. Am Anfang einige wenige, recht leise Töne, wie wenn die Instrumente erst noch gestimmt werden wollten. Die Gespräche im Saal verstummten, wehmütig sang Andieh Merks Saxofon. Es klang noch nicht richtig weihnachtlich. Wieder und wieder sang auch eine großartige Kerstin Hesse aus dem nahen Tettnang die Zeilen „Das Licht erleuchtet die Nacht“, eingängig, wie eine Selbstverständlichkeit, und weiter: „Es folgt auf jede Dunkelheit ein neuer Tag, vergiss, was uns bedrängt.“

Die Botschaft kam an. Die Sängerin griff auch zur Querflöte. Bis auf Moni Bothe mit ihrem Akkordeon wechselten alle die Instrumente, sangen auch zusammen. Zwischendrin erklang eine bewegte, fröhliche Melodie, irgendwie alpenländisch, in neuerer, angepasster Form und irgendwie weihnachtlich.

Diese Gruppe, zu der als Vierter noch Thomas Linder mit Saiteninstrumenten zählt, brachte nicht den heimeligen Touch. Oft klang es, wie wenn sich zufällig oder doch verabredet einige Musiker in einer Wirtschaft treffen, spontan ihre Instrumente auspacken. Einer improvisierte, die anderen stimmten mit ein – eine moderne Variante der Stubenmusik. Früher gab es, was man heute nur noch sehr selten erleben darf, dieses ursprüngliche, spontane Musizieren aus Freude an der Musik. Begeisternd waren auch die Dialoge, die sie mit den Querflöten führten. Dann ließen sie ein älteres Lied folgen: „Heut Nacht ist Neuschnee gefallen.“ Und ein neues Friedenslied war zu hören, für einen ganz anderen Anlass komponiert und doch so gut in den Zusammenhang passend. Fünfhundert Jahre alt ist das Lied „Draußen in der Welt hat’s ein kleines Schneele geschneit“, immer mehr fielen ein, sangen leise mit. John Lennon und ein Gospel führten zum Ende, bevor die begeistert erbetenen Zugaben kamen. Ein wunderbarer Abend ohne Süßlichkeit, einfach in unsere Zeit und in die Region passend.