Brandalarm: Wachs auf Schwedenofen entzündet sich

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Oberteuringen, Meckenbeuren und Friedrichshafen sowie des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Montagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Kornstraße ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich auf der Ablage eines Schwedenofens befindliches Wachs entzündet und dadurch eine Rauchentwicklung verursacht. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen erstickt und der Ofen geleert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, verletzt wurde niemand, wie die Polizei berichtet.