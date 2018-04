Blütenfest-Fans können fünf Tage lang bei einem vielseitigen Programm feiern

Der Musikverein Oberteuringen feiert von Freitag, 27. April, bis zum Dienstag, 1. Mai, auf dem Festgelände neben den Sportanlagen sein 58. Blütenfest. An fünf Tagen können Blütenfest-Fans bei Blasmusik, Oldies und Partyklassikern bis hin zum guten alten Rock’n’Roll gemeinsam feiern.

Es ist sowohl musikalisch als auch kulinarisch wieder für jedes Alter etwas dabei. Musikvereinsvorsitzende Karin Adebahr und ihre Truppe werden ihre Gäste herzlichen willkommen heißen und sowohl musikalisch als auch kulinarisch verwöhnen.

Noch zu fast nachtschlafender Zeit sind am Samstagmorgen um sieben Uhr bei der Oberteuringer Sportanlage Traktoren angerollt. Im Gefolge rund 50 Helferinnen und Helfer der Teuringer Musikkapelle und der Feuerwehr.

Mit vereinten Kräften wurde der Holzboden verlegt und noch vor dem gemeinsamen Mittagessen das Zelt aus dem Boden gestampft – ein Zelt, das zwischen dem 27. April und dem 1. Mai über vier Tage hinweg vielen Besuchern aus nah und fern Platz bieten wird.

Versperhock – Das 58. Blütenfest beginnt mit dem beliebten Vesperhock. Am Freitag ist die Festbühne fest in Teuringer Hand. Ab 18 Uhr wird „junge Festzeltmucke“ mit der Jugendkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Felix Amann zu hölren sein. Gegen 20 Uhr spielt die Trachtenkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn auf. Beide Kapellen haben sich für den Vesperhock ein besonderes musikalisches Programm einfallen lassen.

Dirndl- und Lederhosenalarm – Mit den „Dirndlknackern“ geht es am Samstag ab 21 Uhr (Gäste unter 18 Jahren benötigen dazu einen Partypass) nach eigenen Angaben der Band „rockig, bockig, geil“ weiter. Schon in den vergangenen vier Jahren hatte sie für Bombenstimmung gesorgt und ihre Fans scharenweise im Dirndl-und Lederhosen-Look angezogen.

Blasmusik pur – Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik: Ab 11 Uhr serviert die Musikkapelle Meckenbeuren musikalische Leckerbissen zum Frühschoppen. Gegen 14.30 Uhr gibt’s dann Kaffee und Kuchen zu den Klängen der Musikkapelle Ahausen unter der Leitung von Nicolai Zimmermann.

Ab 19 Uhr starten die Allgäu Yetis mit einem Mix aus Blasmusik und Partyliedern. Nach der positiven Rückmeldung des Publikums im vergangenen Jahr war es diesmal Pflicht, die Yetis wieder nach Oberteuringen zu holen.

Blütenfest-Premiere – Am Montag gibt es beim Tanz in den Mai Freibier. Zumindest heißt die Band so, sie feiert auf dem Blütenfest ihre Premiere. Normalerweise ist die sechsköpfige Band öfters in Bad Cannstatt zu hören. Beginn ab 21 Uhr. Gäste unter 18 Jahren benötigen auch hier den Partypass.

Großes Finale am 1. Mai – Viel Zeit zum Aufräumen bleibt den fleißigen Helfern nicht, denn bereits ab 11 Uhr geht es am Dienstag, 1. Mai, mit dem Frühschoppenkonzert traditionsgemäß mit der Trachtenkapelle Oberteuringen unter der Leitung von Fabian Zürn weiter. Ab 14 Uhr beginnt das Nachmittagskonzert mit der Stadtkapelle Messkirch unter der Leitung von Zsombor Rethy und einem reichlichen Angebot an Kaffee und Kuchen.

Um 17 Uhr spielen die La Paloma Boys. Die Blasmusiker der Extraklasse, beherrschen nicht nur ihre Instrumente, sondern haben auch durch flotte Sprüche einen hohen Unterhaltungswert.

Das Finale des 58. Blütenfests beginnt um 19 Uhr mit der Musikkapelle Hasenweiler unter der Leitung von Florian Obinger. Mit dieser Spitzenkapelle aus der Nachbarschaft wird das Fest einen würdigen Abschluss finden.