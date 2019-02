Bitzenhofen lädt zum Narrenbaumstellen

Zusammen mit befreundeten Zünften werden am Samstag, 16. Februar, die Bitzenhofer Narrenfiguren „Gehrenbergeulen“, „Teuringer Rambour“ und „Epfelbroggere“ ihren Narrenbaum vom Hof Keller zum Aufstellplatz am Gasthaus „Zweifel“ begleiten, um ihn dort in die Höhe zu stemmen. Für die Bitzenhofer Narren ist dass das Startzeichen für die heiße Phase der Fasnet 2019.

Traditionell trifft sich die Narrengemeinde bestehend aus befreundeten Zünften im Hof von „Gehrenbergeule“ Franz Keller. Dann geht es mit musikalischer Begleitung der Lumpenkapelle Taldorf hinunter in Richtung Aufstellplatz. Allerdings sind unterwegs einige „technische Halts“ eingeplant, bei denen der Zug vom Bitzenhofer Narrenvolk mit Fasnetskückle und Getränken versorgt werden wird.

Nach dem Baumstellen, bei dem das Aufstellteam vom Narrenvolk mit „Bitz-Aho“ angefeuert wird, kann in einem Partyzelt und im Gasthaus „Zweifel“ bestimmt wieder noch lange gefeiert werden. Und was eigentlich auch immer (fast) garantiert wird in Bitzenhofen ist das passende Wetter. Nach Vorhersagen soll es nämlich am Samstag fast frühlingshaft warm werden.

Das Narrenbaumstellen der Narrenzunft Bitzenhofen beginnt am Samstag, 16. Februar mit dem Treffen im Hof der Familie Franz Keller ab 13 Uhr. Ab 14 Uhr macht sich der Zug dann in Richtung Stellplatz vor dem Gasthaus „Zweifel“ auf.

Nach dem Aufstellen haben die Kinder die Möglichkeit, am Stamm hochzuklettern, um an einem Kranz Süßigkeiten zu erhaschen. Alle Narren können anschließend in einem Partyzelt und im Gasthaus „Zweifel“ den Tag närrisch ausklingen lassen.