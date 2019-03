BAG Oberteuringen erreicht wieder die Gewinnzone

Einen Umsatz von über sechseinhalb Millionen Euro hat die Bezugs- und Absatzgenossenschaft Oberteuringen (BAG) im Wirtschaftsjahr 2017/2018 erzielt. Das wurde auf der Generalversammlung am Dienstagabend im Kulturhaus Mühle verkündet. Unterm Strich stand ein Bilanzgewinn von rund 35 000 Euro, die Mitglieder bekommen eine Dividende von einem Prozent auf ihr Geschäftsguthaben.

„Wir haben zwei Geschäftsjahre der Umstrukturierung hinter uns und sind jetzt gut aufgestellt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Amann bezüglich des Um- und Neubaus des Edeka- und Raiffeisenmarktes, der 2017 in Oberteuringen an der Raiffeisenstraße fertiggestellt wurde. Im Wesentlichen waren es gute Zahlen, die die BAG am Dienstag präsentieren konnte. Der Umsatz im Bereich Lagerhaus (Futtermittel, Düngemittel, Pflanzenschutz und feste Brennstoffe) konnte um 8,9 Prozent gesteigert werden. Im vergangenen Jahr hatte es hier noch einen Rückgang gegeben. „Insgesamt ist der Bereich Lagerhaus noch ausbaufähig“, sagte Amann.

Raiffeisenmarkt läuft gut

Besonders erfreulich für die BAG: Beim Raiffeisenmarkt stieg der Umsatz nach der Neueröffnung um 36,1 Prozent. Amann freute sich außerdem, dass man es geschafft habe, hier wieder eine Postfiliale zu installieren. Sie runde die Dienstleistungen ab. Auch der Edeka-Markt habe nach den Jahren des Umbaus einen großen Sprung gemacht. Mit einem Umsatzplus von 55,9 Prozent habe man das Ziel gut erreicht. „Der Markt wird von den Kunden aus Oberteuringen, aber auch aus den angrenzenden Gebieten sehr gut angenommen“, sagte Amann.

Bei der an Raiffeisenmarkt und Edeka anschließenden BAG-Tankstelle stieg der Umsatz gemessen an der verkauften Menge um 15,7 Prozent. Die neuen Baugebiete in Oberteuringen hätten zu einer höheren Verkehrsdichte geführt, von der die Tankstelle profitiere. Beim Handel mit Heizöl ging die verkaufte Menge um 12,8 Prozent zurück. Die Gründe seien der geringere Verbrauch von neuen Heizanlagen und Konkurrenz durch Alternativenergien, sagte Amann. Insgesamt wurde laut dem Vorstandsvorsitzenden ein Warenumsatz von 6 162 295 Millionen Euro erzielt, er liegt somit um 40 Prozent oder 1 761 779 Euro höher als im Vorjahr. „Wir haben es geschafft, dass die Mitglieder und Kunden während der Bauphase zu uns gehalten haben.“ An der Rotachstation in Oberteuringen-Neuhaus an der B 33 ging der Kraftstoffumsatz mengenmäßig um 3,3 Prozent zurück. Auch der Shop-Umsatz sei leicht rückläufig, das Warengeschäft sei aber leicht gestiegen.

Ins Geschäftsjahr 2017/2018 sei man am 1. August 2017 mit einem Verlustvortrag von 152 180 Euro gestartet. Amann freute sich, dass am Ende dennoch ein Bilanzgewinn von 35 236 Euro ausgewiesen werden konnte. „Das ist ein super Erfolg.“ Den Mitgliedern wolle man eine Dividende von einem Prozent auf ihr Geschäftsguthaben gutschreiben.

Eine Bilanzsumme von 7 633 986 Euro (16/17: 7 960 559) Euro präsentierte der BAG-Geschäftsführer Albert Roth anschließend in seinem Vortrag. Das Eigenkapital der BAG betrage 1 947 730 Euro und sei damit um 214 521 Euro gestiegen. „Wir nähern uns wieder den Werten von vor dem Umbau“, sagte Roth. Die Zahl der Mitglieder der BAG sank von 141 im Geschäftsjahr 2016/2017 auf 138 (2017/2018). Dennoch ist das Geschäftsguthaben der Mitglieder um 27 101 Euro angestiegen. Sinkende Mitgliederzahlen seien Realität bei landwirtschaftlichen Genossenschaften, steigende Geschäftsguthaben jedoch gegenläufig zum Trend: „Vielen Dank, dass Sie Ihr Geld bei der BAG belassen“, sagte Roth in Richtung der Mitglieder. Die Schulden der BAG gingen um über 700 000 Euro zurück, „eine sportliche Leistung“, sagte Roth.

Sowohl der Vorstand, als auch der Aufsichtsrat wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. Turnusgemäß schieden Vorstand Martin Amann, sowie die Aufsichtsräte Markus Brugger und Gerhard Knörle aus ihren Ämtern aus. Alle Drei stellten sich jedoch zur Wiederwahl und wurden von den Mitgliedern auf der Generalversammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.