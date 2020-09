In der Meersburger Straße in Oberteuringen ist eine Autofahrerin am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr einem vorausfahrenden VW Passat hinten aufgefahren. Dessen 38 Jahre alter Fahrer wollte laut Polizeibericht nach rechts abbiegen und musste einen Radfahrer passieren lassen. Er bremste den Passat ab, was die gleichaltrige Frau zu spät erkannte. Der Schaden: etwa 5000 Euro.