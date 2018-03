Ein Radfahrer hat sich am Dienstag gegen 7.15 Uhr auf dem Geh- und Radweg in der Seestraße (B 33) in Richtung Neuhaus eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, hielt eine aus der Kornstraße kommende 23-jährige Hyundai-Fahrerin an der Einmündung zur Seestraße (B 33) verkehrsbedingt an.

Als sie wieder anfuhr, übersah sie den von rechts kommenden Radfahrer. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer, er trug keinen Helm. Der Verletzte begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.