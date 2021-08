Autofahrer missachtet Vorfahrt

Auf der L 329 zwischen Waltenweiler und Oberteuringen sind am Montag gegen 14.45 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem VW Caddy von Ailingen kommend an eine Einmündung heran und übersah beim Einfahren auf die Vorfahrtsstraße den in Richtung Oberteuringen fahrenden VW Golf einer 63-Jährigen. Durch den folgenden heftigen Zusammenstoß schleuderte der Golf über die Straße und kam quer zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher, die 63-jährige Fahrerin und deren 35 Jahre alter Beifahrer erlitten laut Polizeibericht leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden: rund 9000 Euro.