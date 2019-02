Ausbau der Linie 14 ist nicht in Sicht

Der Geschäftsführer der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH, Norbert Schültke, hat dem Gemeinderat das Gutachten zur Angebotsoptimierung des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV vorgestellt. Außer dem Stadtgebiet Friedrichshafen fahren die Silberpfeilbusse mit zwei Linien Markdorf an sowie Oberteuringen mit der Linie 14, für die Erweiterungsmöglichkeiten geprüft worden sind.

Gemäß den Ausführungen Schültkes sind in Deutschland die Landkreise flächendeckend für den Nahverkehr zuständig und entsprechend mit den Kommunen zusammen für den Ausgleich finanzieller Defizite. Die Linie 14 verlässt die Kostendeckungsgrenze in Richtung Oberteuringen bei Ailingen, an der Gemeindegrenze von Friedrichshafen. Das anteilige Leistungsangebot des Stadtverkehrs auf Oberteuringer Gemarkung beträgt derzeit 60 000 Kilometer pro Jahr und kostet in diesem Zeitraum rund 180 000 Euro – mit einem Defizit von etwa 60 000 Euro. Laut Schültke besteht derzeit keine Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde. Außerdem seien rechtlich komplexe Fragen offen.

Die Zielsetzungen der Untersuchungen lauteten, bessere und direktere Anbindung der Ortsteile an Friedrichshafen und bessere Anbindung an Markdorf zu erreichen, bei möglichst geringen Auswirkungen auf das übrige Verkehrsangebot und die Struktur des Stadtverkehrs von Friedrichshafen. Untersuchungsgegenstand war die Angebotsausweitung von vier Varianten bezüglich der Verbindungen Markdorf-Oberteuringen-Friedrichshafen. Schültke unterschied in Radial- und Express-Linien Markdorf-Oberteuringen- Friedrichshafen, eine Express-Ringlinie Markdorf-Oberteuringen- Friedrichshafen-Markdorf und eine Ringlinie Markdorf-Oberteuringen -Ailingen-Friedrichshafen-Kluftern. Die jährlichen Kosten würden zwischen 246 500 Euro (Radiallinie) und 680 750 Euro (Express-Ringlinie) liegen.

Schültke kam zu der Einschätzung, dass die Ausweitung des bestehenden Stadtbusangebots zusätzlich auf die Achse Markdorf-Oberteuringen rechtlich nicht zulässig sei und fachlich wegen zu geringer Nachfragepotenziale nicht befürwortet werde. Auch Ausweitungen der bestehenden Linie 14 und eine nicht über Ailingen führende Direkt-Linie werden als unwirtschaftlich erachtet. Generell stehe der sehr hohe betriebliche Aufwand im Missverhältnis zur Nachfrage, der klassische Linienverkehr sei keine geeignete Form für die Angebotsausweitung.

Die Gemeinde wird nun, möglicherweise gemeinsam mit Markdorf, die rechtlichen und finanziellen Fragen mit Stadtverkehr und Landkreis klären, um den Status Quo zu erhalten. Außerdem müssen Alternativen geprüft werden, wie Ridepooling, das heißt, Fahrgemeinschaften per App, Community Car Sharing, also die Nutzung von gemeindeeignen Fahrzeugen, Ruftaxis und andere flexible Bedienformen sowie die Fördermöglichkeiten durch das Land Baden-Württemberg und den Bodenseekreis.