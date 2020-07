Auf regennasser Fahrbahn gegen Baum geschleudert

Nur leichte Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf der B 33 bei schlechten Wetterverhältnissen verunfallte, so die Polizei. Der 32 Jahre alte Fahrer war mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, weshalb er die Kontrolle über seinen Opel verlor und von der Straße abkam. Er prallte erst gegen einen Baum und schleuderte dann in den angrenzenden Acker. Insgesamt entstand ein Schaden von 15 000 Euro. Der Fahrer wurde wegen seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.