Die Schullandschaft in Baden-Württemberg befindet sich im Umbruch. Vor diesem Hintergrund hat sich der Oberteuringer Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Thema befasst. Dazu waren zwei Experten eingeladen: Schulrat Ulrich Damm vom Schulamt Markdorf und der Rektor der Teuringer Tal-Schule, Wolfgang Schüssler.

Letzterer stellte fest, dass sich die Teuringer Grundschule mit ihrem eigenen Konzept über Schulzeiten und Betreuungsangebote für das Schuljahr 2013/2014 bereits „Ganztagsschule“ nennen dürfte. Um den Status „anerkannte offene Ganztagsschule“ zu erhalten, der nach Vorstellungen des Landes 2017 „obligatorisch“ sein soll, sind allerdings noch einige Anforderungen zu erfüllen, wobei sich die Tal-Schule, wie Schüssler meinte, „auf dem richtigen Weg“ befinde.

Standort vorerst nicht in Gefahr

Wie sehr das Thema Schule derzeit im Fokus steht, ließ sich an den vollbesetzten Rängen hinter den Ratsmitgliedern erkennen: Dort erwarteten sowohl Eltern als auch Lehrer Antworten auf Fragen wie Standortbestimmung der Teuringer Tal-Schule, Betreuungsangebote in der Ganztagsschule oder auch Informationen dazu, welche Nachteile auf ein Kind zukommen, das nicht an der Ganztagsschule teilnimmt?

Schulrat Ulrich Damm stellte heraus, dass der Grundschulstandort Oberteuringen mit derzeit 158 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen „mittelfristig nicht in Gefahr sei“, weil die von der Landesregierung geforderte stabile Zweizügigkeit mit der Zahl von 40 Schülerinnen und Schülern in der Eingangsstufe erreicht werde. Das werde auch durch die Anmeldezahlen für Ganztagsbetreuung in den Teuringer Kindergärten untermauert. Die Anmeldungen für die Grundschule in den kommenden Jahren würden mindestens im gleichen Maße steigen.

Rektor Wolfgang Schüssler machte klar, dass es nach wie vor eine große Anzahl an Eltern gebe, die ihre Kinder am Nachmittag selbst begleiten und fördern wollen. Kinder aber, die diese Begleitung und Förderung aus verschiedenen Gründen zuhause nicht erhalten können, sollen die Möglichkeit haben, an der Schule ebenso begleitet und gefördert werden. Das sei das erklärte Ziel, so Schüssler. Soll heißen: Jeder Schüler soll bei Bedarf eine Ganztagsschule in erreichbarer Nähe besuchen können. Dies soll im Schulgesetz 2014 verankert werden.

„Unsere Betreuungsangebote weisen bereits in diese Richtung“, sagte Wolfgang Schüssler. So habe sich das für das Schuljahr 2012/2013 bestehende Betreuungsprogramm – Dienstag bis 14 Uhr und Donnerstag bis 16.30 Uhr sowie die Übermittagsbetreuung am Montag und Mittwoch – „etabliert“ und sei „gut angenommen worden“, so Schüssler. Mit der Konzeption, für das Schuljahr 2013/2014 die Betreuung auf Montag und Mittwoch bis Freitag bis 16.30 Uhr beziehungsweise freitags bis 15 Uhr auszuweiten, darf sich die Teuringer-Tal-Schule mit ihrem eigenen Konzept „Ganztagsschule“ nennen.

Um allerdings den Status „anerkannte offene Ganztagsschule“ gerecht zu werden, müssen laut Schüssler noch gewisse Kriterien erfüllt werden. So müsse ein dauerhafter Ganztagsbetrieb an mindestens vier Tagen mit täglich mindestens sieben Zeitstunden eingerichtet, an allen Tagen ein beaufsichtigtes Mittagessen bereit gestellt werden und die Teilnahme der Schüler bei Anmeldung für ein Jahr verbindlich sein.

Mindestens 25 Schüler je Stufe

Bei der verbindlichen Anmeldung muss eine Schülerzahl von mindestens 25 Schülern je Klassenstufe erreicht werden, wobei Schüssler deswegen keine Bedenken hat. Entscheidend für die Wirksamkeit und das Gelingen von ganztägigem Lernen sei der „rhythmisierte Schulalltag“. Gemeint sei damit die gleichmäßige Verzahnung von Unterricht und verbindlichen, über den Tag verteilten Angeboten, erklärte der Rektor. Werde diese Konzeption erfüllt, gebe es vom Schulamt die Zuweisung von sechs zusätzlichen Lehrerwochenstunden.

Für Schüssler ist außerdem sehr wichtig, wie das Betreuungsprogramm dann aussehen soll, weshalb er auch die außerschulischen Institutionen wie Musik- und Sportverein sowie Kirche an den Tisch bringen will.

Auf die Frage von Wolfgang Syré (Freie Wähler), ob diejenigen Kinder, die nicht das Angebot der Ganztagsschule wahrnehmen, im Nachteil wären, bemerkte Schüssler, dass jeder Schüler gleichgestellt sei, was den schulischen Teil angeht.

Als nächster Schritt ist nun eine Besprechung des veränderten rhythmisierten Schulalltags mit den Schulgremien bis zu den Sommerferien vorgesehen. Im April und Mai dieses Jahres ist außerdem eine Umfrage unter den kommenden Erste-Klasse-Eltern und Eltern der Klassen eins bis drei geplant. Einen Elterninformationsabend soll es im Mai/Juni geben.