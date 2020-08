Audi fährt auf: 8000 Euro Schaden

Ein 23-jähriger Opelfahrer ist am Samstag kurz vor 13.30 Uhr auf der B 31 in Neuhaus Richtung Hepbach unterwegs gewesen. An der Kreuzung Richard-Wagner-Straße/ Säntisstraße musste er aufgrund einer roten Ampel verkehrsbeding anhalten. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und verringerte hinter ihm ebenfalls seine Geschwindigkeit. Dies wiederum übersah, aus Unachtsamkeit, ein hinter den beiden Fahrzeugen fahrender 24-jähriger Audi-Lenker. Er fuhr auf den BMW auf, welcher durch den Aufprall auf den Opel geschoben wurde.

Der Opel- und der BMW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Da der Unfallverursacher und seine 21-jährige Beifahrerin nicht angegurtet waren, zogen sie sich Kopfverletzungen zu und mussten in ein Krankenaus gebracht werden. An den Autos entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Der Verursacher muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.