„Arbeitsreiches Leben mit Glück und Gottes Segen“

„Bei meiner Geburt war es viel kälter als heute“, weiß Edmund Hugger lachend zu berichten. Am 6. Februar 1929 erblickte er in Deißlingen das Licht der Welt – an einem frostigen Wintertag, an dem das Thermometer im Schwarzwald bis auf minus 32 Grad gesunken war. Dass er seinen 90. Geburtstag bei weitaus angenehmeren Temperaturen feiern durfte, das war ihm und seinen zahlreichen Festgästen natürlich durchaus recht. Auch Bürgermeister Ralf Meßmer – er überreichte nicht nur einen Geschenkkorb, sondern auch die Glückwünsche der Gemeinde Oberteuringen und von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Als ältester von sechs Geschwistern ist Edmund Hugger in Blankenried seit jüngster Kindheit heimisch geworden. 1930 erwarben seine Eltern hier den Bauernhof, auf dem er auch heute noch zuhause ist. Von schwierigen Zeiten erzählt der Jubilar. Davon, dass seine Mutter starb, als er gerade einmal zwölf Jahr alt war – und dass eine sieben Jahre ältere Stiefschwester aus der ersten Ehe des Vaters den Haushalt meistern musste. Natürlich wurde jede Hand benötigt und so gab es auch schon zu Schulzeiten für den heranwachsenden jungen Mann auf dem elterlichen Hof viel zu tun.

Dass er schon 1945 in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und dieser im aktiven Dienst auch 40 Jahre lang treu geblieben ist, darauf darf der 90-Jährige zurecht stolz sein. „Mein erster Einsatz war bei einem Fliegerangriff, bei dem Bomben auf Friedrichshafen gefallen sind“, weiß er noch genau. Nicht zuletzt war er auch lange Jahre Fahnenträger beim Musikverein Oberteuringen. Zum aktiven Musizieren blieb ihm als Landwirt leider keine Zeit.

1955 heiratete Edmund Hugger seine Frau Klara. Drei Jahre später wurde der elterliche landwirtschaftliche Betrieb übernommen und später auf Obstwirtschaft – mit der Spezialisierung auf Sonderkulturen – umgestellt, auch eine Brennerei wurde zugekauft. Glücklich ist das Ehepaar Hugger natürlich über ihre drei Töchter und ihren Enkel. Die Hoffnung, den Hof im Familienkries weitergeben zu können, hat sich leider nicht erfüllt. Bis ins hohe Alter fleißig weitergearbeitet wurde auf dem Hugger-Hof aber trotzdem. Vor fünf Jahren hat Edmund Hugger seinen Hof schließlich verpachtet.

Im kommenden Jahr steht im Hause Hugger das selten gefeierte 65-jährige Ehejubiläum an. „Darauf freuen wir uns schon sehr“, ist sich das rüstige Ehepaar einig. „Ich darf auch ein arbeitsreiches, aber auch ein Leben mit Glück und Gottes Segen zurückblicken“, sagt Edmund Hugger dankbar.