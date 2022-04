Apfelblüten-Gin ist die Spezialität beim 60. Blütenfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieso hat der Musikverein Oberteuringen e.V. einen Gin als Blütenfest-Spezialität ausgewählt? – Anfang 2020 haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt, dass wir einen Jubiläums-Schnaps zum Mitnehmen für zu Hause anbieten möchten. Ich habe mir dann Gedanken gemacht welcher Schnaps das Blütenfest, beziehungsweise das Teuringer Tal in voller Apfelblüte wohl am besten repräsentieren würde. Als ich auf einer Gin-Flasche etwas von Rosen- und Lindenblüten las, dachte ich, wieso sollte das mit Apfelblüten nicht auch funktionieren. Das wäre die perfekte Blütenfest-Spirituose. Die Idee habe ich aber relativ schnell wieder verworfen, weil das in der Kürze der Zeit nicht machbar gewesen wäre. Aber dann kam alles anders. Als absehbar war, dass unser 60. Blütenfest erst viel später stattfinden würde, war die Idee wieder da.

Was ist das Spezielle an diesem Gin? – Das spezielle an diesem Gin ist vor allem die Apfelblüte als eines der Leitbotanicals. Außerdem haben wir, um die Essenz des Teuringer Tals noch mehr einzufangen, unsere ortseigene Apfelsorte, den Teuringer Rambur, ebenfalls mitverarbeitet. Der Blütenfest Gin ist bewusst sehr traditionell gehalten. Die Wacholderbeere spielt eine tragende Rolle. Beim ersten Hineinschnuppern wird man eine dezente Zitrus- und Orangennote wahrnehmen die aber relativ schnell zu Gunsten der Apfelblüte und der Apfelfrucht etwas in den Hintergrund rückt.

Normalerweise läuft man an ein Spirituosenregal und nimmt sich seinen Gin mit? Bis es so weit ist steckt aber mehr dahinter, oder? – Am auffälligsten war natürlich die Blütensammelaktion. Wie es der Zufall wollte, standen letztes Jahr die Streuobstwiesen in Oberteuringen genau am 1. Mai in voller Blüte. Und so rückte morgens fast der komplette Musikverein in kleinen Gruppen aus, um insgesamt 5,5 kg Apfelblüten zu sammeln – wir hatten ja Zeit, es gab kein Blütenfest. Diese wurden dann in Alkohol eingelegt und eine Woche später destilliert. Das war aber nur der erste Teil. Als dann im Herbst der Teuringer Rambur reif war wurde ein weiteres Mazerat mit den „klassischen“ Gin Botanicals und den sauber gewaschenen und geschnitzelten Äpfeln angesetzt. Insgesamt ist unser Gin ein Blend aus 5 verschiedenen Gin Destillaten.

Wo bekommt man den Blütenfest-Apfelblüten-Gin? – Wer unseren ganz besonderen Gin mit nach Hause nehmen möchte, kann diesen beim Blütenfest an unserem Gin Verkaufsstand erwerben.