(sz) - Der in der Nacht zum Donnerstag in der Ravensburger Straße in Markdorf entwendete Autoanhänger ist am Freitagmorgen von einem aufmerksamen Zeugen am Waldrand in Höhe der Einmündung der L 329 dem Gemeindeverbindungsweg nach Rammetshofen in Oberteuringen gefunden worden. Der Mann hatte in der Zeitung von dem Diebstahl gelesen. Von den auf dem Anhänger befindlichen Baumaschinen, einer Rüttelplatte und einem Stampfer, fehlt jedoch nach wie vor jede Spur, wie die Polizei mitteilt. Weitere Zeugen, die das Abstellen des Pkw-Anhängers beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Baumaschinen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markdorf unter Telefon 07544/96200 in Verbindung zu setzen.