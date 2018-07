Am Funkensonntag 1957 hat‘s so richtig gefunkt

Ihre Goldene Hochzeit haben am Sonntag, 23. Mai, die Eheleute Elfriede und Alfons Scheffold aus Oberteuringen gefeiert. Seit nunmehr 50 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet.Gestern besuchte Oberteuringens Bürgermeister Karl-Heinz Beck das Ehepaar in ihrem Haus im Ortsteil Bitzenhofen.

Kennengelernt haben sich Elfriede und Alfons Scheffold an einem Funkensonntag auf dem Höchsten im gleichnamigen Gasthaus „Zum Höchsten“. Das war 1957 und seitdem verbrachten beide jede gemeinsame Minute miteinander. Zu dieser Zeit war Alfons Scheffold in Wilhemsdorf als Maschinenmechaniker in Ausbildung und Elfriede Scheffold bediente in einem Lokal in Konstanz. Bis zuletzt und auch in der Festwoche nach der goldenen Hochzeit las die 71-Jährige ihren Gästen jeden Wunsch von den Augen ab. So machte es Elfriede Scheffold mit Sicherheit auch all die Jahre mit ihrem Alfons, der es sich nach getaner Arbeit bei der Firma Weißenrieder in Oberteuringen daheim gut schmecken ließ. Sowieso ist die Treue zu besagter Firma, der zu seiner Ehefrau Elfriede durchaus ähnlich. Beides hat im Leben von Alfons Scheffold seit 50 Jahren Bestand. Zwar ist er mittlerweile im Ruhestand, doch noch heute kommt er manchmal zurück an seine alte Wirkungsstätte, um nach dem Rechten zu sehen. „Das ist ja fast wie eine Doppelehe“, kommentiert Bürgermeister Beck scherzhaft die doppelte Treue von Alfons Scheffold. Auch sind die Narrenzunft Oberteuringen, in der er lange Zeit im Komitee des Vereins saß, und das Motorradfahren die heimlichen Leidenschaften des 73-Jährigen. Mit seiner BMW 1150 fährt er noch heute gelegentlich in die Berge. „Letztes Jahr bin ich etwa 2000 Kilometer gefahren und ich war früher oft auf dem Maloja-Pass in der südlichen Schweiz“, erinnert sich Alfons Scheffold. Seine Frau Elfriede hat, so sagt sie, keine Hobbies. „Ich habe 50 Jahre lang in verschiedenen Orten bedient, das reicht mir und außerdem blieb da nie Zeit für ein Hobby“, sagt die 71-Jährige. Geheiratet hat das Paar 1960 und verbrachte den Abend am Hochzeitstag, wie sollte es anders sein, an dem Ort wo die Erfolgsgeschichte drei Jahre zuvor begann, im Gasthaus "Zum Höchsten". Eine Hochzeitsreise haben sie damals nicht gemacht, denn beide fühlten sich daheim einfach pudelwohl. Wenig später sind beide erst nach Neuhaus und 1965 dann in ihr Haus in der Rohmbachstraße in Bitzenhofen eingezogen. Dort fühlen sie sich auch heute noch wohl und bereuen keine Minute ihrer gemeinsamen Zeit. Am Pfingstmontag hat das Ehepaar Scheffold mit 20 Verwandten und Bekannten in der Kirche in Oberteuringen gefeiert. Anschließend ließ die Feiergesellschaft den Tag in der Post ausklingen. (mpl)