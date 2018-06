Als Bitzenhofen noch „Bizjunhouen“ hieß

In diesem Jahr wird Bitzenhofen 850 Jahre alt. Das Jubiläum des Ortsteils von Oberteuringen fällt mit dem 55. Geburtstag ihrer Narrenzunft zusammen. Am 3. Oktober werden die beiden Geburtstage bei einem gemeinsamen Fest im Hof der Spedition Vöhringer gebührend gefeiert. Die Organisatoren Markus Zimmermann, Alexander Keller, Gaby Etzel und Reinhard Friedel haben bei Nachforschungen im Landesarchiv Karlsruhe die ersturkundliche Erwähnung (Württembergisches Urkundenbuch, Band II, Seite 385) der 1200-Seelengemeinde Bitzenhofen ausfindig gemacht und diese von Robert Honstetter aus Salem aus dem Lateinischen übersetzen lassen.

Die Urkunde stammt von Hermann von Arbon, der 27 Jahre Konstanzer Bischof war und eine bedeutende Rolle in der damaligen Reichspolitik spielte. In dem Dokument wird ein Rechtsgeschäft aus dem Jahre 1165 beurkundet. Auszugsweise heißt es dort: „Hermann, von Gottes Gnaden Bischof zu Konstanz. Da durch das Vergessen alles verloren geht außer den Dingen, die schriftlich festgehalten werden, darum möchten wir die künftigen wie auch die gegenwärtigen Christenmenschen zur Kenntnis geben, dass Abt Frowin von Salem und seine Brüder ein halbes Hofgut in Bizjunhouen an Walther, den Rechtsbeistand der Kirche in Seefelden übergeben haben, und zwar mit der Maßgabe, dass dieser zusammen mit einem anderen Gut aus seinen Besitz, das günstiger bei der vorgenannten Kirche liegt, ihnen im Tausch den Zehnten aus zwei Höfen in Richolfsberg und aus einem in Maurach, die in ihrer Nähe liegen, überlassen möge“.

Aus der Tatsache, dass der Abt des Klosters Salem für ein halbes Hofgut in Bitzenhofen drei andere Höfe beziehungsweise die damit verbundenen Zehntrechte erhielt, geht hervor, dass es sich in Bitzenhofen um einen sehr erfolgreichen und wohl seit langem bewirtschaften landwirtschaftlichen Betrieb gehandelt haben muss. Der Grund, weshalb Salem dieses blühende Gut hergab, liege darin, dass es für die Verhältnisse des 12. Jahrhundert verhältnismäßig fernab vom Kloster lag. Das vermutet jedenfalls Robert Honstetter. Gerade das dafür erhaltende Gut Maurach (unterhalb von Birnau) hätte sich in den späteren Jahren für das Kloster Salem durch den direkten Seezugang als ein unschätzbarer Wert herausgestellt.

Sieldung mit Obstgärten

Wie Honstetter herausstellt, erscheint der heutige Namen Bitzenhofen in der Urkunde als „bizjunhouen“ wobei der zweite Teil des mittelalterlichen Namens unschwer als „-hofen“ zu erkennen sei. Dies bezeichne eine aus mehreren „Hufen“, also Hofgütern einzelner bäuerlichen Familien dorfähnliche Siedlung. Der erste Teil sei hingegen schwieriger zu deuten, meint Honstetter. Eine „Bitze“ bezeichne einen Baumgarten oder eine Obstwiese, wobei das Wort auf das mittelhochdeutsche Wort „biziune“ zurückgehe. Dies sei wiederum aus „“bi“ (ringsherum) und „ziune“ (entspricht dem heutigem Zaun) zusammengefügt. Eine „Bitze“ sei somit eigentlich etwas „Umzäuntes“ und somit weise der Name von Bitzenhofen den Ort als „Siedlung mit mehreren umzäunten Obstgärten“ aus und zeuge bis heute von der tausendjährigen Tradition in dieser Region. (Quelle: Dr. Robert Honstetter, Salem).