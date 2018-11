Adventsstimmung bei Crêpes und Punsch

Es hat eigentlich nur noch ein wenig Schnee gefehlt, aber sonst haben Vereine, Einrichtungen und Privatpersonen an ihren Ständen alle Voraussetzungen geschaffen, um die Besucher kulinarisch wie auch mit einer Fülle an meist selbstgebastelten Geschenkideen in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Für die weihnachtliche Musik haben die Kinder des St. Martins- und Rotachkindergartens gesorgt. Zum Ausklang spielte eine Abordnung der Teuringer Trachtenkapelle. Kurz nach zehn Uhr wuselte es auf dem Vorplatz vom Kulturhaus „Mühle“. Die Standbetreiber legten ihre Warenangebote aus, die Kessel wurden hochgefahren, um Glühwein und Kinderpunsch auf Betriebstemperatur zu bringen. Dazwischen mischten sich schon einige Besucher, diejenigen nämlich, die die Ankündigung nicht mitbekommen hatten, dass der Adventsmarkt in diesem Jahr eine Stunde später startete. So waren sie also die ersten, die sich von den verführerischen Düften aus Tannengrün, Glühwein, Kinderpunsch, Schnupfnudeln und Waffeln betören lassen konnten.

Dass es dann aber wirklich bald offiziell losgehen sollte, wurde mit dem Einmarsch der Kleinen vom St. Martin- und Rotachkindergarten angekündigt. Eingehüllt in dicken Winterparkas, Handschuhe, Schals und Pudelmützen sangen die Kinder vor stolzen Eltern, Omas und Opas Lieder vom Nikolaus und Weihnachtsmann. Natürlich durfte der Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ nicht fehlen. Bevor sich die Sänger in Richtung Kindergarten verabschiedeten, gab es für sie noch die Gelegenheit, einen Abstecher bei drei kleinen Schäfchen zu machen, die schon auf Streicheleinheiten warteten.

Vielseitiges Angebot

Die Großen hatten dann die Gelegenheit zu einem gemütlichen Schwatz oder bei einem Rundgang nach einem Geschenk zu suchen. Das Angebot war derart vielfältig, dass die Wahl bestimmt schwer fiel. Selbstgebastelte Weihnachtsartikel wie Adventskränze, Papiersterne und Holzschmuck, aber auch gestrickte Socken, Schals und Handschuhe standen genauso zur Auswahl wie selbst hergestellter Eierlikör, Marmelade, Kerzen aus Bienenwachs und selbst gebackene Brötle und Lebkuchenhäusle – Grund genug also, noch längere Zeit auf dem Markt zu verweilen.

Mit Einbruch der Dunkelheit überraschte der Nikolaus dann die Kinder, als er nämlich in diesem Jahr in einer Kutsche vorfuhr. Den Schlusspunkt eines wieder stimmungsvollen Adventmarktes setzte eine Abordnung der Teuringer Trachtenkapelle, und natürlich hatte sie auch die Adventslieder in ihrem Repertoire.