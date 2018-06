Adventsmarkt auf dem Hof der Oberteuringer Mühle

Eine kleine Budenstadt öffnet am Freitag, 28. November, ab 11 Uhr auf dem Mühlehof ihre Tore. Zum ersten Mal findet dort der Teuringer Adventsmarkt statt. Um 11.15 Uhr singen die Kinder der Kindergärten, um 16 Uhr tritt der Schulchor auf und um 18.30 Uhr spielt eien Abordnung der Trachtenkapelle. Auf die Besucher wartet ein reiches Angebot an Weihnachts- und Bastelartikeln sowie leckere Köstlichkeiten. Ein Organisationsteam, die Oberteuringer Vereine und viele Privatpersonen haben den Markt mit viel Liebe und Engagement vorbereitet. Ein Besuch lohnt sich, heißt es in der Ankündigung. Unser Bild stammt von der Mühlen-Weihnacht im vergangenen Jahr. dol/Foto: pr