96-jährige Josefine Heering ist seit 70 Jahren Mitglied

„Die Mitglieder sind das Fundament einer Genossenschaft“, sagt Gerhard Janke, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren, die außergewöhnliche langjährige Mitglieder zu einer Feierstunde in die Mühle Oberteuringen eingeladen und geehrt hat. Mehr als 100 Männer und Frauen halten ihrer Bank seit 40, 50, 60 oder sogar 70 Jahren die Treue.

Absolute „Spitzenreiterin“ ist Josefine Heering. Seit sage und schreibe sieben Jahrzehnten ist sie Mitglied der Raiffeisenbank. „Mein Mann benötigte damals einen Kredit, um ein Motorrad zu kaufen – und so sind wir halt Mitglied geworden“, kramt sie gerne in ihren Erinnerungen. „Wir haben die Entscheidung nie bereut und waren immer zufrieden“, sagt die heute 96-Jährige. Gute Erfahrungen gemacht hat auch Herbert Schmid aus Oberzell.

„Als wir heirateten und ich den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb übernommen habe, war der Gang zur Bank unerlässlich. Über all die Jahre sind wir gerne als Mitglied geblieben“, erzählt er. Ebenfalls ein halbes Jahrhundert ist Rupert Gessler aus Meckenbeuren mit von der Partie. „Die Bank war im Ort, man hat den Chef gekannt und alles war stets in Ordnung. Also war es ganz selbstverständlich, Mitglied zu werden“, so sein klarer Standpunkt.

„Mir gefällt der Genossenschaftsgedanke“, meint Werner Glöckler, der seit 1992 in Friedrichshafen wohnt und seit 40 Jahren Mitglied ist. „Und außerdem bekommt man gute Zinsen“, fügt er hinzu.

Beeindruckend auch die Zahlen, die Gerhard Janke präsentieren konnte. Demnach hatte die Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren vor 50 Jahren 545 Mitglieder – heute sind es nahezu 6000. Lag damals das Geschäftsguthaben bei 100 000 Euro, so ist es mittlerweile auf 3,7 Millionen Euro angestiegen. Die Summe der Einlagen erhöhte sich im gleichen Zeitraum von drei auf 227 Millionen Euro, die Kredite stiegen von 2,8 Millionen auf 181 Millionen Euro an.

„Eine Entwicklung, die im Vergleich zur Bankenwelt überdurchschnittlich ist. Wir sind eine Gemeinschaft, die sich stetig weiterentwickelt hat“, so das zufriedene Fazit des Vorstandsvorsitzenden.