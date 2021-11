Rund 8000 Euro Sachschaden ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rosenstraße in Oberteuringen entstanden.

Laut Polizeibericht war ein 46-jähriger Mazda-Fahrer aus Unachtsamkeit dem Citroen einer verkehrsbedingt haltenden 45-Jährigen aufgefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.