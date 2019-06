7200 gefahrene Kilometern: Das haben Oberteuringer bei der Europa-Orient-Rallye erlebt

Von Heilbronn aus haben sich die Teilnehmer der diesjährigen Europa-Orient-Rallye am 11. Mai auf den Weg gemacht. 7200 Kilomter ging es über Feldwege und Landstraßen über den Balkan, Istanbul, Ankara, Anatolien, Georgien und die ganze Osttürkei bis nach Zypern. Bei der Rallye, bei der Wohltätigkeits- und Völkerverständigungsgedanke im Mittelpunkt stand, waren auch sechs junge Männer aus dem Bodenseekreis dabei.

Die Teilnehmer vom See gingen als Team „ORIENTierungslos“ an den Start und belegten unter 22 Mannschaften schließlich den dritten Platz. Ein im Iran handgefertigter Perserteppich als Preis soll die Jungs, wohlbehalten zurückgekehrt in der Heimat, an 24 erlebnisreiche und beeindruckende Tage erinnern.

Es war bestimmt kein Pauschalurlaub, den sich Stefan Amann (30 Jahre), Christoph Ullmann (28), Tobias Kiesle (25) aus Oberteuringen zusammen mit Tobias Leuthold (24), Joshua Ring (24) aus Ettenkirch und Dominik Schuler (26) aus Dürnast geleistet hatten. Aber trotz allen Anstrengungen von insgesamt rund 7200 gefahrenen Kilometern, bei einem Tagesdurchschnitt von 500 bis 600 Kilometer, zum Teil abenteuerlichen Routen über Stock und Stein, hauptsächlich Schlafen im Auto und Tagestemperaturen von teils über 35 Grad, sind sie sich einig: „Wir haben in die Augen von glücklichen Menschen gesehen, denen wir auch mit kleinen Geschenken eine große Freude machen durften und wir haben auf der gesamten Strecke nur liebevolle, hilfsbereite Menschen kennengelernt“, sagt Stefan Amann im Gespräch mit der SZ.

Rückblick: Bei dieser Rallye handelt es sich nicht um eine Wettfahrt im herkömmlichen Sinne, vielmehr werden an die Fahrer und das Material ganz besondere Anforderungen gestellt. Im vordergrund steht der Wohltätigkeitszweck. Die „längste Rallye der Welt“ – in Bezug auf Teilnehmerzahl und gefahrene Kilometern – besteht nun seit 13 Jahren, hatte ursprünglich Jordanien zum Ziel. Aufgrund der verstrickten politischen Lage im Nahen und Mittleren Osten ist Israel und damit auch Jordanien 2019 aber nicht erreichbar. Die Anforderungen bleiben aber gleich: Ein Team besteht aus sechs Personen und drei Autos. Die Fahrzeuge müssen mindestens 20 Jahre alt sein oder dürfen nicht mehr als 999,99 Euro pro Auto kosten. Auf der Wegstrecke werden Kindergärten, Schulen oder auch Pflegeheime unterstützt. Dies erfolgt oft durch die Übergabe von Sachspenden wie beispielsweise Spielzeug, Bekleidung oder auch Musikinstrumente. Das Organisationsteam besteht aus zehn Frauen und Männern aus europäischen Ländern.

Polizeieskorte durch Istanbul

Nach dem Start in Heilbronn ging es zunächst die ersten drei Tage über Neumarkt (Österreich), Kecskemét (Ungarn), und Wraza (Bulgarien) bis nach Istanbul (Türkei). „Wir hatten dort einen längeren Aufenthalt, weil wir für die vorgesehene Fahrt in den Iran jedoch aufgrund der aktuell politischen Brisanz zwischen dem Land und der USA keine Einreisevisa erhalten hatten. Die Stadt am Bosporus sei für sie beeindruckend gewesen, vor allem auch deswegen, weil der Autokorso von rund 70 Fahrzeugen vom Abfahrtsort an der Blauen Moschee von einer Polizeieskorte aus der Stadt geleitet wurde.

Die weitere Tour führte sie dann von Eregli Ankara bis nach Butami in Georgien. Auf dem Weg dorthin hatten sie einen Halt in Eynesil, einer kleinen Touristenstadt am Schwarzen Meer gemacht. „Wir wurden dort vom Bürgermeister empfangen“, blickt Stefan Amann zurück. Was sie dort aber am meisten beeindruckt hatte, waren die strahlenden Gesichter von Schulkindern, denen sie Spielsachen als Geschenk mitgebracht hatten.

Wegen der verweigerten Einreise in den Iran, ging es dann wieder zurück in die Türkei mit Etappenzielort Achalziche. Für Mensch und Material sei dies der abenteuerlichste Abschnitt gewesen, so Tobias Kiesle. „Wir haben für 120 Kilometer über einen Pass zehn Stunden benötigt.“ Die Fahrt über Stock und Stein, durch Flussläufe und Schlaglöchern von gut zwei Quadratmetern Durchmesser forderte dann auch seinen Tribut – eine Felge und ein Stoßdämpfer gingen zu Bruch. „Ersatzteile hatten wir ja dabei und so konnten wir nach den Reparaturen die Fahrt fortsetzen“, sagt Christoph Ullmann.

Nach weiteren Etappen wurde dann am 18. Tag der türkische Hafen Mersin angesteuert, von dem aus es dann nach einer zwölfstündigen Fahrt mit der Fähre nach Silifke auf den türkischen Teil von Zypern ging. „Wir wurden dort vom Präsidenten von Nordzypern, Mustafa Akıncı, zu einem Festessen empfangen“, sagt Stefan Amann. Vorgesehen war, die Autos auf Zypern für einen wohltätigen Zweck zu spenden. „In unserem Fall wurden sie an das örtliche THW übergeben“, so Amann.

Für die Bewertung der Platzierungen galt es, soziale Kontakte zu knüpfen: „Wir mussten uns dort mit den Menschen unterhalten, Lieder singen oder mit Kinder spielen und das jeweilige Ergebnis per Whats-App täglich an die Jury schicken“, sagt Tobias Kiesle.

„Es war eine unglaubliche Erfahrung für uns, mit der wir den Kindern Begeisterung in die Gesichter zaubern konnten. Dafür möchten wir uns auch bei allen Sponsoren bedanken, die uns bei diesem Vorhaben unterstützt haben“, blicken die RallyTeilnehmer vom See zurück auf das Abenteuer.