56-Jähriger verletzt Partnerin und muss in Fachklinik

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung hat sich ein 56-Jähriger zu verantworten, der am Sonntag gegen 19.45 Uhr nach einem Streit mit seiner Freundin in Oberteuringen von der Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der stark betrunkene Mann war zunächst verbal mit seiner Partnerin in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten endete, bei denen die Frau leicht verletzt wurde. Um einer weiteren Auseinandersetzung vorzubeugen, nahmen die Polizisten den 56-Jährigen in Gewahrsam. Da er sich dagegen zur Wehr setzte, kam es zu einem Gerangel mit den Beamten, wobei sich der Mann verletzte und im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.