43-Jähriger fährt auf Lastwagen auf

Ein Autofahrer ist am Dienstag kurz vor 8 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Hefigkofen und Oberteuringen auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen aufgefahren ist. Er hat sich bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.

Der 43 Jahre alte Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass der Lastwagen wegen des vorrausfahrenden Verkehrs halten musste. Er fuhr nahezu ungebremst auf. Aufgrund mehrerer Prellungen und eines Schleudertraumas wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25 000 Euro. Der Schaden am Lkw wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.