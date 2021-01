Mit leichten Verletzungen ist eine 29-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie gegen 16.45 Uhr auf der L 329 aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren war. Die junge Frau war von Friedrichshafen in Richtung Oberteuringen unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 52-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste. Durch die Kollision entstand an ihrem Auto etwa 10 000 Euro, am vorausfahrenden Wagen etwa 7000 Euro Sachschaden.