SV Tannau 1968 feiert sein 50-Jähriges

Der SV Tannau 1968 hat am Freitagabend seinen Fünfzigsten in der Obereisenbacher Sporthalle fröhlich-festlich und mit reichlich Feierlustigen begangen. Der Jubiläumsabend begann mit einem Sektempfang samt Überraschungskonzert der Musikkapelle Obereisenbach. Interessiert begutachteten die Gäste auch die Fotostrecken an zwei Hallenseiten.

In seiner Ansprache beleuchtete der moderierende Vorsitzende Daniel Baumann einige wichtige Punkte seit 1968. In seinem Rückblick hob er besonders den Zusammenhalt und das Improvisationstalent auch bei den Sportveranstaltungen hervor, bei der es die Fußballer schon mal für eine Saison in die Landesliga geschafft hatten. Nicht zu vergessen seien die Geselligkeitsaktivitäten und Festlichkeiten. So könne man bis ins nächste Jahr weiter feiern, da stehe das 50-jährige Sportfestjubiläum an. Der laufende Sportheim-Ausbau in Krumbach mit Umkleideräumen und Duschen in Eigenleistung soll bis dahin abgeschlossen sein. Stolz erläuterte der Vorsitzende, dass 200 Jugendliche in den verschiedenen Abteilungen des SV-Tannau trainierten. Mit 50 Gründungsmitgliedern liegt die Mitgliederzahl inzwischen bei 650.

Fußball-Freund Bürgermeister Bruno Walter betonte die wichtige Rolle des Vereins nicht nur in sportlicher Hinsicht. Der Schultes hob die besondere gesellschaftliche Aufgabe hervor: „Sport, Geselligkeit und Vergnügen für Groß und Klein, das macht Gemeinschaft aus, fördert soziale Kompetenz und ist Heimat!“

Ortsvorsteher Hubert von Dewitz erläuterte, dass der Reitverein auch im Sportverein seinen Anfang gehabt habe. Von Dewitz rief dazu auf, das Ego nach hinten und die Gemeinschaft nach vorne zu stellen.

Von den 50 Gründungsmitgliedern gibt es wohl noch 26 Sportler, 17 davon konnten der Einladung folgen und wurden von Kindern auf die Bühne geführt und für ihr 50-jähriges Engagement ausgezeichnet. Für rund 70 Vereinsmitglieder gab es eine Anerkennung für 25 Jahre Vereinstätigkeit (siehe Kasten).

Vom Württembergischen Landessportbund waren Sportkreisjugendleiterin Tina Seböck und der Vizepräsident des Sportkreises Bodensee, Franz Kiechle, gekommen. Kiechle vergab silberne und bronzene Ehrennadeln an verdiente Mitglieder (siehe Kasten). Zwischen und nach den Ehrungen gab es ein Showprogramm, humorvoll moderiert von Alexander Baumann. Das Publikum war begeistert von den Vorführungen der Trikots aus 50 Jahren, gekonnt athletisch oder sexy präsentiert von Handballspielerinnen und Fußballspielern. Die Festredner hoben eine besondere Kontinuität auch beim Vereinsvorsitz hervor, die in 50 Jahren auf vier Personen begrenzt war. Daniel Baumann erhielt reichlich Lob und Anerkennung von allen Beteiligten.