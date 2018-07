Kirche braucht nicht Aktivismus, sondern Erneuerung des Glaubens

Ein doppeltes Fest hat die Gläubigen der Gemeinde Obereisenbach und der übrigen Seelsorgeeinheit Argental am Sonntagmorgen in die Kirche St. Margaretha gezogen. Denn genau am Patroziniumsfest hat Pfarrer i.R. Kurt Hamaleser sein diamantenes Priesterjubiläum gefeiert.

Zwar kam der Jubilar bescheiden immer wieder aufs Margarethenfest zurück, dennoch stand diesmal sein eigenes Fest im Mittelpunkt. Der Musikverein Obereisenbach zog voran, sechs Fahnenträger von Obereisenbacher und Nachbarvereinen schritten zum Altarraum, die vereinigten Kirchenchöre aus Obereisenbach, Krumbach und Tannau umrahmten die Eucharistiefeier. Mit dem Jubilar standen Pfarrer Reinhard Hangst, Pfarrer Safi Powath, Pfarrer i.R. Manfred Schlichte und Diakon Joachim Meißner am Altar.

Die Äußerlichkeiten gaben dem Fest einen schönen, würdigen Rahmen, doch bei alledem richtete sich der Blick ganz besonders auf die Persönlichkeit des Jubilars und sein Anliegen, dass nicht äußerer Aktivismus, sondern eine Vertiefung des Glaubens dringend nötig seien.

In seiner Begrüßung dankte Pfarrer Reinhard Hangst seinem Mitbruder Hamaleser für die fast 20 gemeinsamen Jahre, in denen der Pfarrer „i.R.“ – sprich in Reichweite und in Rufweite – in der Seelsorgeeinheit segensreich gewirkt hat und bis heute wirkt: „Diese Jahre hat er uns geschenkt.“ In allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit sei er ein willkommener geistiger Wegbegleiter, er habe mitgedacht, mitgeplant, mitgesorgt, sich mitgefreut und mitgelitten. In Gesprächen sei aber auch deutlich geworden, wie Pfarrer Hamaleser darunter leide, dass über allem Nachdenken über neue Strukturen in der Kirche das Wesentliche aus dem Blick gerate: die Erneuerung des Glaubens.

„Eine Prozession ohne Hostie“ nannte es Pfarrer Hamaleser in seiner Predigt, wenn bei aller Sorge um Äußerlichkeiten der Kern verloren gehe. Man dürfe nicht darauf warten, dass Andere sich bewegen, sondern die geistliche Erneuerung der Kirche beginne bei jedem Einzelnen: „Lassen wir in uns den Glauben wecken, Gott möchte uns auch heute einen neuen Aufbruch schenken.“ Jeder solle ein lebendiger Stein im geistigen Haus der Kirche sein, Jesu Geist solle das Miteinander bestimmen, Gott solle in der Mitte stehen: „Die Freude an Gott ist meine Kraft.“

Dass diese Kraft dem 87-Jährigen noch lange erhalten bleibe, wünschten ihm in Fürbitten und Grußworten Kirchengemeinderäte der acht Gemeinden sowie Angelika Schneider, die zweite Vorsitzende des Gesamtkirchengemeinderats der Seelsorgeeinheit, der Neukircher Bürgermeister Reinhold Schnell und Hubertus von Dewitz im Namen der Stadt Tettnang. Mit dem diamantenen Primiziantensegen ging die nachhaltige Eucharistiefeier zu Ende, das Ständchen des Musikvereins vor der Kirche leitete über zum gemeinsamen Margarethenfest.