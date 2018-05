Freiwillige bereiten Freibad Obereisenbach auf die Saison vor

Mit Werkzeug, Schubkarren, Rechen und Besen haben 27 Freiwillige am Samstag das Obereisenbacher Freibad aus dem Winterschlaf geholt. Mitglieder, Familienangehörige und Freunde des Förderkreises zur Erhaltung des Freibads haben unter anderem das Beachvolleyballfeld von Unkraut befreit und die Gehwege gereinigt. Sieben Monate lang war das Bad während der kalten Jahreszeit ungenutzt, am Samstag, 12. Mai, soll es nun in die Saison starten.

Mit den Freibädern in Tettnang hat sich auch der Verwaltungsausschuss in seiner vergangenen Sitzung beschäftigt. Im Vergleich zwischen dem „Bädle“ in Obereisenbach und dem Freibad Ried war der Kostendeckungsgrad 2017 in Obereisenbach besser. Im Freibad Ried lag er bei bei 24 Prozent, in Obereisenbach bei 32 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass der Zuschuss der Stadt im „Bädle“ (42 800 Besucher) bei 124 000 Euro lag und im Freibad Ried (45 700 Besucher) bei 252 000 Euro.

Ein Rohrbruch, eine poröse Beckenumrandung sowie leichter Wasserverlust haben dem von Vaude betriebenen Freibad in Obereisenbach 2017 zu schaffen gemacht. Der Wasserverbrauch ist durch den schlechten Zustand der Rohre außerdem höher, als er sein müsste. „Die Verbrauchszahlen würden nach einer Sanierung deutlich sinken“, heißt es von der Stadtverwaltung. Reparaturen würden meist selbst vorgenommen. Hans-Josef Gindele (Freie Wähler) nutzte die Gelegenheit, um auf eine Sanierung des Freibades zu drängen. „Die Besucherzahlen sind hoch, eine Sanierung wäre sinnvoll“, sagte er.

Erneut Sommer-Special geplant

Schlechtes Wetter hat 2017 dem Freibad Ried in Tettnang zu schaffen gemacht. Das geplante Sommer-Special musste abgesagt werden, was sich auch in der Bilanz des Bades bemerkbar machte. Für 2018 ist allerdings eine Neuauflage geplant. Die Schwimmkurse für Flüchtlinge sind laut Verwaltung nach anfänglichen Schwierigkeiten gut angelaufen und die DLRG-Ortsgruppe Tettnang unterstützt das Schwimmbadpersonal bei seiner Arbeit, was besonders an Wochenenden eine spürbare Entlastung sei. Das Freibad Ried startet am Sonntag, 13. Mai, in die Saison.