Familienjahreskarte für Melanie Timmermann

Melanie Timmermann ist die 50 000. Besucherin im Freibad Obereisenbach. „Oh, was ist denn heute los?“, fragte sie, als sie am Montagmorgen von einer Schar an Menschen an der Freibadkasse empfangen wird.

Hans-Josef Gindele drückte ihr einen Blumenstrauß in die Hand und überreicht eine Familienjahreskarte für 2019 „im Auftrag der Stadt Tettnang, der Betreiberfirma Vaude und nicht zuletzt des Bädle-Fördervereins“. Timmermann schwärmte von „der familiären Atmosphäre hier“, man treffe auch immer befreundete Familien, während Patrick Heitz auffiel, dass „viel mehr Touristen als früher ins Bädle gekommen“ seien. Jedenfalls wurde im Jahrhundertsommer 2003 mit 49 731 Besuchern am Rekord gekratzt, aber heuer erreichte man ihn nun locker. Schließlich dauert die Saison noch an.