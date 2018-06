Eine Reise in die Zeit der Griffel, Schiefertafeln und Schandesel

Auswendiglernen, Sprüche merken, viel beten, gehorsam und fleißig sein – all dies mussten die Kinder jeden Tag leisten, wenn sie um 1850 in eine Dorfschule gingen. Die Zweitklässler aus Obereisenbach haben jetzt im Schulmuseum Friedrichshafen vieles selbst ausprobieren dürfen.

Für zwei Stunden mal in die „Schule in früherer Zeit“ hineinschnuppern, das war spannend und sehr lehrreich. Markus Schweizer, der in einer lebendigen Führung diese Zeitreise mit den Kindern unternahm, ließ ein Mädchen mit Kleid und akkurat frisierten Zöpfen darüber noch eine Schürze anziehen, mit gebügeltem Volant an den Trägern. „Ja, so war das damals“, sagte er. Man habe jeden Tag das saubere Taschentuch vorzeigen müssen. Die Fingernägel und der Hals mussten gewaschen sein, die Verse wie geschmiert aufgesagt werden, und das Kopfrechnen sollte zackzack gehen: „Vier mal acht ist 32 – Herr Lehrer!“ Als absolute Respektperson musste man ihn mit dem Titel, nicht mit dem Namen anreden.

Kopfnüsse an der Tagesordnung

Vom Freud‘ und Leid in der Schulstube berichteten auch die zahlreichen Bilder. Früher musste man die giftigen Pflanzen genau kennen, denn als kleine Helfer bei der Arbeit waren die Kinder oft in Feld und Wald. Merksätze wie „Die Tollkirsche ist eine giftige Pflanze. Die Tollkirsche hat eine glänzende, schwarze Beere“ schützten das Kind vor Gefahr.

Mit dem Griffel auf der Schiefertafel schreiben zu dürfen, erforderte größte Sorgfalt. Mit „auf – ab – auf, Strichlein drauf“ lernten sie das kleine i in Kurrentschrift. Die Erst- und Zweitklässler hatten noch keine Hefte und durften nicht mit einer Feder schreiben. Noch oft mussten sie wischen, das ging mit dem feuchten Schwämmchen schnell. Ein selbst gehäkelter Lappen machte die Schreibunterlage wieder trocken. Dass dieser beim Heimweg am Ranzen baumelte, daran erkannte man die jüngsten Schüler.

War aber der Lehrer nicht zufrieden, griff er nicht selten zu schlimmen Strafen. So blieben die Kopfnuss, das Ohrenlangziehen, Tatzen und Hosenspanner bis in die Sechzigerjahre an der Tagesordnung. Der Zappelphilipp musste auf dem Holzscheit knien und den schlechten Schüler durfte man auslachen: Er sei dumm wie ein Esel, schimpfte dann der Lehrer, setzte ihn auf den Schandesel und alle durften ihn laut auslachen.

Für ein paar Euro konnten die Schüler aus Obereisenbach im Lädele noch Tafel, Griffel und Läppchen erwerben, um beim Erzählen daheim auch stolz das Wörtchen „ich“ schreiben zu können, das sie bei Lehrer Schweizer im Museum gelernt hatten. (dom)