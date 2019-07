Zwei kommen, zwei gehen

Schauplatz der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates ist das Dorfgemeinschaftshaus in Wildpoltsweiler gewesen. Auf der Tagesordnung standen ausschließlich Punkte zum Ratswechsel. Dabei galt es zunächst festzustellen, dass keine Hinderungsgründe für die Ratstätigkeit einzelner Räte bestehen. Das war bei allen Räten gegeben.

Nicht wieder zur Wahl gestellt haben sich Martin Fluck und Walter Gauß. In seine Abschiedsworten bedankte sich Bürgermeister Schnell ausdrücklich für deren Beiträge zum „Ratsklima“ und bescheinigte den ausscheidenden Räten: „Hart in er Sache, jedoch verbindlich in der Form, lautete die Devise eures kommunalpolitischen Handelns“.

Dabei erwähnte der Schultes auch das Engagement der scheidenden Räte in Ausschüssen und als Delegierte. Schnell hob hervor, dass Fluck vielseitige Aufgaben und Ehrenämter in der Gemeinde wahrgenommen habe – und sich sowohl als Gemeinderat wie auch als Mitbürger entsprechend engagiert habe. Bei Gauß lobte Schnell dessen Zuverlässigkeit, aber auch die Tatsache, dass er seine Meinung bei vielen Projekten auch kritisch kundgetan habe. In einer Präsentation zeigte der Bürgermeister eine Zusammenfassung der geleisteten Planungen und Projekte der letzen Legislaturperiode.

Zunächst begrüßte Bürgermeister Schnell Alex Mayer (FW) und Jochen Schneider (CDU) als neue Gemeinderäte. Er stellte eine Kombination aus anspruchsvollen und umfangreichen Projekten in Aussicht, aber auch Freude und Zufriedenheit an Erreichtem. Schnell wünschte sich engagierte Sachdiskussionen und Kompromissbereitschaft. Schultes Schnell wie auf den Gleichstand der Rätezahl von jeweils sechs Gewählten hin – und dankte den sechs Kandidaten, sie sich zur Wahl gestellt hatten – aber nicht die notwendigen Stimmen erreichten.

Vor der Vereidigungsformel rief Schnell den Räten noch einmal deren Aufgaben und die Positionierung für die Sache. Das sei nicht immer beliebt – bis hin zu Dauertelefonaten. Außerdem wies er auf die besondere Konstellation zwischen Rechten, Pflichten und Überzeugungen. Außerdem sagte Schnell: „Bedenken Sie, dass niemand im Besitz der absoluten Wahrheit ist, auch wenn er sich darin sicher glaubt“.

Nach feierlicher Eidesformel und Handschlag hat die neue Legislaturperiode für den Neukircher Gemeinderat somit begonnen. Der durfte dann auch gleich wählen. Zur ersten Bürgermeister-Stellvertreterin einstimmig gewählt wurde FW-Fraktionsvorsitzende Beate Gauggel. Die Freien Wähler hatten mit 50,9 Prozent der Stimmen vor den 49,1 Prozent der CDU eine Mehrheit gewonnen und den Gleichstand bei der Zahl der Räte in den Fraktionen (6:6) wieder hergestellt. Gauggel sagte in ihrer Ansprache: „Danke für die gute parteiübergreifende Ratsarbeit.“ Auch die gegenseitige Wertschätzung und der Respekt sowie die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung sei dankenswert. Als zweiter Bürgermeister-Stellvertreter wurde Adrian Strauß (Fraktionsvorsitzender CDU) bestimmt.

Gewählt wurden außerdem Gemeinderäte als Vertreter und Stellvertreter für den Zweckverband Haslach Wasserversorgung, die Verwaltungsgemeinschaft Tettnang / Neukirch sowie das Regionalwerk.